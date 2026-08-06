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Siwan News भाजपा सदर मंडल की बैठक में कार्यक्रमों की बनी रणनीति

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
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Siwan News बड़हरिया। के जमुनागढ़ देवी मंदिर परिसर में भाजपा सदर मंडल की मासिक बैठक हुई। बैठक में 8 अगस्त को शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के सम्मान समारोह तथा 12 अगस्त को प्रस्तावित तिरंगा यात्रा की तैयारियों की...

Siwan News भाजपा सदर मंडल की बैठक में कार्यक्रमों की बनी रणनीति

Siwan News बड़हरिया। के जमुनागढ़ देवी मंदिर परिसर में भाजपा सदर मंडल की मासिक बैठक हुई। बैठक में 8 अगस्त को शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के सम्मान समारोह तथा 12 अगस्त को प्रस्तावित तिरंगा यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की गई। कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम सफल बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई।

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