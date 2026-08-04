Siwan News भगवानपुर में झमाझम बारिश से चारों तरफ पानी ही पानी

Siwan News भगवानपुर हाट, एक संवाददाता। सावन का महीना शुरू होते ही पहली सोमवारी को हुई झमाझम बारिश से पूरा प्रखंड क्षेत्र पानी से भर गया है। काले बादलों के उमड़ने और तेज गर्जना के साथ हुई बारिश ने पूरे इलाके को जलमग्न कर दिया। सोमवार की सुबह से शुरू हुई बारिश पूरे दिन रुक-रुक कर होती रही। लगातार हुई बारिश से सड़कें, गलियां और खेत पानी से भर गए। निचले इलाकों में कई जगहों पर जलजमाव हो गया है। सड़कों पर पानी जमा हो गया है। बारिश से कहीं खुशी कहीं गम वाली स्थिति हो गई है। जहां कुछ किसानों के चेहरे पर खुशी है, वहीं कई किसान चिंता में डूब गए हैं। जिन किसानों के धान की फसल सामान्य और ऊंची भूमि पर लगी है, उनके लिए यह बारिश लाभदायक मानी जा रही है। लेकिन नीची जमीन में लगी धान की फसल पानी में डूबने लगी है, इससे नुकसान की आशंका बढ़ गई है।

किसानों की चिंता

वहीं मक्का की फसल पर भी लगातार बारिश व जलजमाव से प्रतिकूल असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। स्थानीय किसान योगेन्द्र प्रसाद, मनोज कुमार उर्फ मंटू, विष्णुदेव राय, संजीव सिंह ने बताया कि सुबह से लगातार इस तरह की बारिश कई वर्षों बाद देखने को मिली है। उन्होंने कहा कि अगर इसी तरह एक-दो दिन और बारिश होती रही तो निचले क्षेत्रों में लगी धान और मक्का की फसल पूरी तरह बर्बाद हो सकती है। इन किसानों का कहना है कि खेतों में अधिक पानी जमा रहने से फसलों के सड़ने का खतरा बढ़ जाता है। लगातार हो रही बारिश का असर हरी सब्जियों की खेती पर भी दिखाई देने लगा है। खेतों में पानी भरने से सब्जियों की फसल प्रभावित हो रही है। इसका असर बाजार में सब्जियों की कीमतों पर भी पड़ने लगा है। स्थानीय बाजार में कई प्रकार की हरी सब्जियों के दाम बढ़ने लगे हैं। इससे आम लोगों की परेशानी भी बढ़ गई है।