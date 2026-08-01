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Siwan News सोहगरा: शुक्रवार को एक लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा हंसनाथ का किया जलाभिषेक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
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Siwan News गुठनी के सोहगरा स्थित बाबा हंसनाथ मंदिर में शुक्रवार को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह 4:00 बजे से जलाभिषेक के लिए लम्बी कतारें लगी थीं। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था का पूरा ध्यान रखा हुआ था। मंदिर समिति के अध्यक्ष ने बताया कि श्रद्धालुओं की संख्या 1 लाख तक पहुंची, और सोमवार को इससे भी अधिक भीड़ की उम्मीद है।

Siwan News सोहगरा: शुक्रवार को एक लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा हंसनाथ का किया जलाभिषेक

Siwan News गुठनी एक संवाददाता। प्रखंड मुख्यालय के सोहगरा स्थित बाबा हंसनाथ मंदिर में शुक्रवार को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ सुबह से ही उमड़ पड़ी। करीब 4:00 से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारे बाबा हसनाथ के जलाभिषेक के लिए लगी हुई थी। जहां मंदिर में बाबा हसनाथ के पूजा अर्चना के बाद श्रद्धालुओं को जलाभिषेक करने की अनुमति मिल गई। इसके बाद हर हर महादेव बम बम भोले के नारे से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। हालांकि गुरुवार को शुरू हुए सावन के दिन कोई अधिक भीड़ नहीं दिखाई थी। लेकिन शुक्रवार को श्रद्धालुओं की लंबी कतारे दिखाई दी।

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सुरक्षा व्यवस्था

श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर स्थानीय प्रशासन जहां पूरी तरह सजग दिखा। वहीं सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी तरह चाकचौबंद दिखाई दिया। जिसका निरीक्षण खुद थानाअध्यक्ष सुनील कुमार कर रहे थे। मुख्य गेट और तीन अन्य ड्रॉप गेटों पर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस अधिकारी और पुलिस बल तैनात थे। वहीं, मंदिर के गर्भ गृह में थानाअध्यक्ष सुनील कुमार और सीओ डॉ विकास कुमार के साथ मंदिर समिति के सदस्य खड़े हुए थे।

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श्रद्धालुओं की संख्या

मंदिर समिति के अध्यक्ष ब्रजेश कुमार सिंह ने बताया कि शुक्रवार को आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ करीब 1 लाख तक थी। जो सावन के पहले दिन से कई गुना अधिक थी। उन्होंने बताया कि सोमवार को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ करने की उम्मीद है। जिसके लिए स्थानीय प्रशासन और जिला प्रशासन के साथ बैठक भी की गई है। गुठनी थानाअध्यक्ष सुनील कुमार ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हमारी तैयारियां पूरी हैं। मंदिर के गर्भ गृह और ड्रॉप गेटों पर अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की नियुक्ति की गई है।

सामान्य प्रश्न

बाबा हंसनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ कितनी थी?
शुक्रवार को श्रद्धालुओं की भीड़ करीब 1 लाख तक थी।
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