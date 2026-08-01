Siwan News प्रीटीन पब्लिक स्कूल में छात्र स्वास्थ्य जांच शिविर, विशेषज्ञ चिकित्सकों ने की बच्चों की नि:शुल्क जांच

Siwan News शहर के खुरमाबाद स्थित प्रीटीन पब्लिक स्कूल में रोटरी क्लब ऑफ सिवान संकल्प के सहयोग से छात्र स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इसमें बच्चों के स्वास्थ्य की नि:शुल्क जांच की गई और विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा उन्हें आवश्यक सलाह दी गई। विद्यालय ने अपने विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने का संकल्प लिया।

प्रीटीन पब्लिक स्कूल में छात्र स्वास्थ्य जांच शिविर, विशेषज्ञ चिकित्सकों ने की बच्चों की नि:शुल्क जांच

Siwan News सीवान। शहर के खुरमाबाद स्थित प्रीटीन पब्लिक स्कूल में शुक्रवार को रोटरी क्लब ऑफ सिवान संकल्प के सहयोग से छात्र स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा सात तक के विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की नि:शुल्क जांच की गई। विशेषज्ञ चिकित्सकों ने बच्चों के कान, नाक, गला, आंख, दांत तथा सामान्य स्वास्थ्य की जांच कर उन्हें आवश्यक चिकित्सकीय सलाह भी दी। इस दौरान बच्चों को संतुलित आहार, स्वच्छता और नियमित स्वास्थ्य जांच के महत्व के बारे में भी जागरूक किया गया।

विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम शिविर में कान, नाक एवं गला रोग विशेषज्ञ डॉ. प्रदीप कुमार, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. पंकज कुमार सिंह, नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. एमडी जहीरुद्दीन तथा दंत रोग विशेषज्ञ डॉ. अजीत कुमार सिंह ने विद्यार्थियों की बारीकी से जांच की। चिकित्सकों ने बच्चों की सामान्य स्वास्थ्य स्थिति का आकलन करते हुए अभिभावकों और शिक्षकों को भी आवश्यक सुझाव दिए। जिन बच्चों में किसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्या के शुरुआती लक्षण मिले, उन्हें आगे विस्तृत जांच और उपचार कराने की सलाह दी गई।

विद्यालय के निदेशक का वक्तव्य विद्यालय के निदेशक डॉ. संजय कुमार सिंह ने कहा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। बच्चों का अच्छा स्वास्थ्य उनके उज्ज्वल भविष्य की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि विद्यालय केवल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ही नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए भी लगातार प्रयासरत है। इसी उद्देश्य से समय-समय पर स्वास्थ्य जांच, जागरूकता और व्यक्तित्व विकास से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, ताकि बच्चे पढ़ाई के साथ-साथ स्वस्थ जीवनशैली भी अपनाएं।

विद्यालय की प्राचार्या का आभार विद्यालय की प्राचार्या कुमारी मधुमिता ने रोटरी क्लब ऑफ सिवान संकल्प एवं सभी चिकित्सकों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस तरह के स्वास्थ्य जांच शिविर विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि नियमित स्वास्थ्य परीक्षण से कई बीमारियों का समय रहते पता चल जाता है, जिससे उनका उपचार आसान हो जाता है। विद्यालय भविष्य में भी ऐसे सामाजिक एवं स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम आयोजित करता रहेगा।

शिविर का माहौल शिविर के दौरान विद्यालय परिसर में उत्साह का माहौल रहा। विद्यार्थियों ने अनुशासित ढंग से अपनी बारी का इंतजार किया और चिकित्सकों से स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्राप्त की। शिक्षकों ने भी बच्चों को जांच के लिए व्यवस्थित रूप से चिकित्सकों तक पहुंचाने में सहयोग किया। शिविर के सफल संचालन में समन्वयक रोमी कुमारी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। वहीं शिक्षिका गीता दुबे, शिंटू शर्मा, रुबीना नूर, बबीता श्रीवास्तव, माया सिंह, प्रियंका त्रिपाठी, गुड़िया पांडेय, लक्ष्मी सिंह, सृष्टि राज तथा शिक्षक दीपक श्रीवास्तव, रवि गुप्ता, मनीष कुशवाहा और सलोनी यादव ने सक्रिय सहयोग दिया। विद्यालय प्रबंधन ने रोटरी क्लब एवं चिकित्सकों के इस सामाजिक योगदान की सराहना करते हुए भविष्य में भी ऐसे संयुक्त कार्यक्रम आयोजित करने की प्रतिबद्धता जताई।