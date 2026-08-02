Siwan News हनुमान मंदिर का 27 वां स्थापना दिवस श्रद्धा के साथ मनाया गया
Siwan News हसनपुरा प्रखंड के हरपुर कोटवा पंचायत के पीपरा हनुमान मंदिर का 27 वां स्थापना दिवस श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। आचार्य पंडित कमलेश पांडेय द्वारा पूजा-अर्चना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। श्रद्धालुओं ने यज्ञ में भाग लिया और क्षेत्र की सुख-समृद्धि की कामना की।
Siwan News हसनपुरा, एक संवाददाता। प्रखंड के हरपुर कोटवा पंचायत के पीपरा स्थित हनुमान मंदिर का 27 वां स्थापना दिवस शनिवार को श्रद्धा और धार्मिक उल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत आचार्य पंडित कमलेश पांडेय द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण एवं विधि-विधान से पूजा-अर्चना के साथ शुरू किया गया। वहीं दो दिवसीय अखंड अष्टयाम का शुभारंभ किया गया, जिससे पूरे क्षेत्र का माहौल भक्तिमय हो उठा।मंदिर स्थापना दिवस के मौके पर यज्ञ के यजमान सत्यानंद सिंह व उनकी धर्मपत्नी पुष्पा कुमारी थी।आयोजन सह पूर्व प्राचार्य रामनाथ सिंह ने बताया कि पिछले 27 वर्षों से मंदिर का स्थापना दिवस प्रत्येक वर्ष विधिवत पूजा-अर्चना और धार्मिक अनुष्ठानों के साथ मनाया जाता है।
कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर भगवान हनुमान की पूजा-अर्चना की तथा क्षेत्र की सुख-समृद्धि और शांति की कामना की। मौके पर विमलेश कुमार विमल, रवि रंजन सिंह, सुरेंद्र सिंह, कन्हैया सिंह, हरेंद्र सिंह, उत्तम कुमार सिंह, लालबाबू सिंह, बलिराम सिंह, अभय सिंह, बंधू सिंह, मोहन सिंह, ठाकुर सिंह, विक्रमा सिंह, वशिष्ठ सिंह, चुनचुन सिंह, शैलेन्द्र सिंह सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे।
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