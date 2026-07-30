Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Siwan News गुठनी: चकरी सिद्ध गुफा योगआश्रम पर गुरु पूर्णिमा पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
Follow us on Google News
share

Siwan News गुठनी, एक संवाददाता। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सिद्ध गुफा योग आश्रम में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं ने गुरु पूजा और हवन कार्यक्रम में भाग लिया। महंथ रघुनाथ दास के अनुसार, इस दिन का महत्व योग परंपरा से जुड़ा है। कई श्रद्धालु गुरु दीक्षा भी लेते हैं।

Siwan News गुठनी: चकरी सिद्ध गुफा योगआश्रम पर गुरु पूर्णिमा पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

Siwan News गुठनी, एक संवाददाता। दरौली प्रखंड मुख्यालय के चकरी स्थित सिद्ध गुफा योग आश्रम में बुधवार की सुबह से ही गुरु पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पूजा अर्चना के लिए उमड़ पड़ी। इस दौरान श्रद्धालुओं ने सिद्ध गुफ़ा योगाश्रम आश्रम के संस्थापक मौनी जी महाराज की मूर्ति पर पूजन किया। वही गुरु पूजन से पहले मंदिर परिसर में कई धार्मिक आयोजन किया गया। और पूजा, हवन और धार्मिक आयोजन कार्यक्रम लगातार चलता रहा।

ये भी पढ़ें:Siwan News ब्रह्मा, विष्णु व महेश के रूप में शिष्यों ने गुरु को किया नमन

धार्मिक अनुष्ठान

सिद्ध गुफा योगआश्रम पहुंचे सैकड़ो की संख्या में श्रद्घालुओं को धार्मिक अनुष्ठान के साथ-साथ कई प्रमुख बातों पर भी जानकारी दी गई। सिद्ध गुफ़ा योगाश्रम के महंथ रघुनाथ दास ने बताया मौनी बाबा द्वारा स्थापित आश्रम में गुरु पूर्णिमा पर पूजन का अपना अलग ही महत्व है। इस दिन आने वाले कई श्रद्धालु पहले ही आश्रम में गुरु पूर्णिमा के पहले आ जाते हैं।

ये भी पढ़ें:सावन माह में पतनेश्वर धाम में श्रद्धालुओं की सुरक्षा भगवान भरोसे

गुरु दीक्षा

इस दिन का महत्व इसलिए भी अधिक माना जाता है कि योग परंपरा के अनुसार, इस दिन आदि गुरु शिव ने सप्तर्षियों को योग का ज्ञान देना शुरू किया था। चकरी सिद्ध गुफा योगआश्रम के महंथ रघुनाथ दास की माने तो श्रद्धालु गुरु पूर्णिमा के दिन सुबह से ही धार्मिक विधि से गुरु पूजन करते हैं। और कई लोग गुरु दीक्षा भी लेते हैं। मौके पर अमरनाथ दुबे, ओंकार दुबे, ज्ञान पांडेय, शत्रुघ्न उर्फ शक्ति दुबे, धनंजय मिश्रा, आनन्द तिवारी, समेत सैकड़ो श्रद्धालु मौजूद थे।

गुरु पूर्णिमा की धूम

कई मठ मंदिर पर रही गुरु पूर्णिमा की धूम प्रखण्ड मुख्यालय स्थित बलुआ, ग्यासपुर, ममौर, भूतनाथ मंदिर, उतर के मठिया स्थिति मंदिर समेत कई मठ मंदिर पर धार्मिक आयोजन किए गए। ममौर मठ के महंथ शिवेश्नर महादेव भारती की माने तो कई सालों से गुरु पूर्णिमा पर पूजा अर्चना की परंपरा चली आ रही है। जिसका निर्वहन आज भी किया जा रहा है। सनातन धर्म में गुरु पूर्णिमा पर पूजन का महत्व अपने आप में अधिक माना जाता है।

पूछे जाने वाले प्रश्न

गुरु पूर्णिमा का महत्व क्या है?
गुरु पूर्णिमा का महत्व इसलिए अधिक माना जाता है कि योग परंपरा के अनुसार, इस दिन आदि गुरु शिव ने सप्तर्षियों को योग का ज्ञान देना शुरू किया था।
ये भी पढ़ें:Gopalganj News: जग में गुरु से बड़ा न कोय, गुरु चरणों में श्रद्धा से झुके हजारों शीश
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Siwan News Siwan Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।