Siwan News ब्रह्मा, विष्णु व महेश के रूप में शिष्यों ने गुरु को किया नमन

Siwan News महाराजगंज में आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा पर गुरु पूर्णिमा का महापर्व श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। भक्तों ने मठाधीश के चरणामृत ग्रहण किया और अपने गुरु की पूजा की। गुरु पूर्णिमा के दिन पूजा से ज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हजारों श्रद्धालु मठ में पहुंचे, जहां विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए।

Siwan News महाराजगंज, संवाद सूत्र। अनुमंडल मुख्यालय के बाला बाबा मठ परिसर व आसपास के क्षेत्रों में आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा पर बुधवार को श्रद्धा, समर्पण व गुरु-भक्ति का महापर्व गुरु पूर्णिमा पूरे भक्ति भाव के साथ मनाया गया।

गुरु के चरणामृत का महत्व इस अवसर पर भक्तों ने मठाधीश महामंडलेश्वर बद्री नारायण दास जी महाराज के चरण पखार चरणामृत ग्रहण किया। श्रद्धालुओं ने अपने गुरु के ब्रह्मा विष्णु महेश की छवि का दर्शन कर पूजा अर्चना किया। मठाधीश ने बताया कि गुरु पूर्णिमा का पर्व प्रीति योग व बुधादित्य योग जैसे शुभ संयोग में मनाया गया। जिससे इसका धार्मिक महत्व और बढ़ गया है।

विशेष पूजा-अर्चना गुरु पूर्णिमा विभिन्न मठ, मंदिरों और आध्यात्मिक केंद्रों में विशेष पूजा-अर्चना, गुरु वंदन, भजन-कीर्तन, सत्संग और भंडारे के साथ मनाया गया। श्रद्धालु अपने गुरु के चरणों में पुष्प अर्पित कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किए। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन गुरु की पूजा और सेवा करने से ज्ञान, विवेक, सुख-समृद्धि के साथ आध्यात्मिक उन्नति का आशीर्वाद प्राप्त होता है।

मठ की सजावट और श्रद्धालुओं की उपस्थिति सनातन परंपरा में गुरु को ब्रह्मा, विष्णु और महेश के समान पूजनीय माना गया है। गुरु पूर्णिमा को लेकर मठ की विशेष साज-सज्जा की गई है। मठ परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। सुबह से ही गुरु पूजन, चरण वंदन, हवन, भजन-कीर्तन, प्रवचन महाप्रसाद वितरण शुरू हो गया। हर वर्ष की तरह इस बार भी विभिन्न क्षेत्रों से हजारों श्रद्धालुओं अपने गुरु का दर्शन करने मठ में पहुंचे थे। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए स्वयंसेवकों की तैनाती, पेयजल, प्रसाद और पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मठ परिसर के 72 घंटे के अखंड हरिकीर्तन का विशेष अनुष्ठान चल रहा है। श्रद्धालु अपने गुरु को वस्त्र, फल, पुष्प और दक्षिणा अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त कर रहे थे।