Siwan News मारपीट की घटना के तीन दिन बाद स्थल से नमूने ले गई एफएसएल टीम
Siwan News भगवानपुर हाट में जमीन के विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हुई मारपीट के चलते कई लोग घायल हो गए। एक पक्ष ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई जिसमें चार लोगों को आरोपित किया गया। दूसरे पक्ष ने भी एफआईआर दर्ज कराई जिसमें कुछ अन्य व्यक्तियों पर आरोप लगाए गए। एफएसएल टीम ने घटना स्थल पर पहुंचकर नमूने इकट्ठा किए।
Siwan News भगवानपुर हाट, एक संवाददाता। भगवानपुर पुराना बाजार के समीप रिलायंस स्मार्ट प्वाइंट के पास जमीनी विवाद को लेकर मंगलवार को दो पक्षों में चल रहा विवाद मारपीट के बदल गया। मारपीट में जमकर लाठी, डंडा, रॉड आदि चलाए गए, जिसमें दोनों पक्षों के लोग चोटिल हुए। इस मामले में एक पक्ष के भगवानपुर निवासी ओम प्रकाश कुमार के आवेदन पर बुधवार को थाने में एफआईआर दर्ज किया गया है। इसमें उसने जितेन्द्र मांझी, निर्मला कुमारी, रणधीर उर्फ निर्मल मांझी सहित चार लोगों को आरोपित किया है। सभी पर उसने लोहे के रॉड से मारकर जख्मी करने का आरोप लगाया है।
दूसरे पक्ष की एफआईआर
वहीं दूसरे पक्ष के निर्मल मांझी की पुत्री रौशनी कुमारी के आवेदन पर भी बुधवार को थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें उसने ओम प्रकाश, भरत प्रसाद, अनिल प्रसाद, अरविन्द प्रसाद व शंभू प्रसाद को आरोपित किया है। उसने सभी पर जाति सूचक गाली देने, कपड़ा फाड़ देने तथा मारपीट करने का आरोप लगाया है। थानाध्यक्ष आशुतोष कुमार सिंह ने घटना स्थल की घेराबंदी कर एफएसएल टीम को सूचित किया। घटना के तीसरे दिन गुरुवार को एफएसएल टीम घटना स्थल पर पहुंच जांच के लिए वहां से नमूने इकट्ठा कर साथ ले गई। मौके पर थाना स्तर से एएसआई बीरेन्द्र पांडेय मौजूद थे।
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