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Siwan News गाजे -बाजे के साथ शूरवीर गांव में निकली भव्य कलश यात्रा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
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Siwan News महाराजगंज के पटेढ़ा पंचायत के शूरवीर गांव में सुरेश्वरनाथ महादेव मंदिर के वार्षिकोत्सव पर भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया। यज्ञ स्थल से प्रारंभ होकर, 1001 कन्याओं व महिलाओं ने भाग लिया और श्रद्धालुओं ने जलभरी के बाद भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया।

Siwan News गाजे -बाजे के साथ शूरवीर गांव में निकली भव्य कलश यात्रा

Siwan News महाराजगंज, संवाद सूत्र। प्रखंड की पटेढ़ा पंचायत के शूरवीर गांव के पलटू दास जी की मठिया में सुरेश्वरनाथ महादेव मंदिर के वार्षिकोत्सव पर आयोजित अखंड हरिकीर्तन व महारुद्राभिषेक को लेकर रविवार को भव्य कलश यात्रा निकाली गई। आचार्य संदीप कुमार पांडेय उर्फ पंकज पांडेय के वैदिक मंत्रोचार व मुख्य यजमान तारकनाथ यादव व अनीता देवी के नेतृत्व में निकली कलश यात्रा में 1001 कन्याओं व महिलाओं ने भाग लिया। हाथी घोड़े बैंड - बाजे के साथ कलश यात्रा की शुरुआत यज्ञ स्थल से हुई। इसके बाद कलश यात्रा शूरवीर गांव के विभिन्न मार्गों से होते हुए धोबवलिया तालाब पहुंची। इस दौरान श्रद्धालु सिर पर कलश लेकर हर-हर महादेव व बोल बम के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ते रहे। तालाब पर पहुंचने के बाद विधिवत पूजन कर जलभरी की गई।

कलश यात्रा का माहौल

कलश यात्रा के दौरान पूरा गांव भक्तिमय माहौल में नजर आया। भीषण गर्मी के बावजूद श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं दिखी। बड़ी संख्या में कन्याओं एवं महिलाओं की भागीदारी ने धार्मिक आयोजन की भव्यता को बढ़ा दिया। आयोजन समिति के सदस्यों ने बताया कि जलभरी के बाद पवित्र जल से भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया जाएगा। इसके बाद अखंड हरिकीर्तन की शुरुआत होगी। मौके पर मुखिया शेषनाथ सिंह, तारकेश्वर यादव भगत जी, आचार्य संदीप पाण्डेय, अमीर पाल, जितेंद्र साह, सुकेश्वर पाण्डेय, रामकृपाल पाण्डेय, सुभाष यादव, संदीप यादव, हरेराम पंडित, पप्पू यादव, सरोज चौरसिया, मंटेश पाल, पंकज साह, प्रदीप यादव, ब्रजेश प्रसाद, नंद किशोर यादव, लालबाबू पाल, मिंटू कुशवाहा, लगन यादव सहित सभी ग्रामीण थे।

पूछे जाने वाले प्रश्न

कलश यात्रा में कितनी कन्याएँ और महिलाएँ शामिल हुईं?
कलश यात्रा में 1001 कन्याओं व महिलाओं ने भाग लिया।
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