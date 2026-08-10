Siwan News गाजे -बाजे के साथ शूरवीर गांव में निकली भव्य कलश यात्रा

Siwan News महाराजगंज, संवाद सूत्र। प्रखंड की पटेढ़ा पंचायत के शूरवीर गांव के पलटू दास जी की मठिया में सुरेश्वरनाथ महादेव मंदिर के वार्षिकोत्सव पर आयोजित अखंड हरिकीर्तन व महारुद्राभिषेक को लेकर रविवार को भव्य कलश यात्रा निकाली गई। आचार्य संदीप कुमार पांडेय उर्फ पंकज पांडेय के वैदिक मंत्रोचार व मुख्य यजमान तारकनाथ यादव व अनीता देवी के नेतृत्व में निकली कलश यात्रा में 1001 कन्याओं व महिलाओं ने भाग लिया। हाथी घोड़े बैंड - बाजे के साथ कलश यात्रा की शुरुआत यज्ञ स्थल से हुई। इसके बाद कलश यात्रा शूरवीर गांव के विभिन्न मार्गों से होते हुए धोबवलिया तालाब पहुंची। इस दौरान श्रद्धालु सिर पर कलश लेकर हर-हर महादेव व बोल बम के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ते रहे। तालाब पर पहुंचने के बाद विधिवत पूजन कर जलभरी की गई।