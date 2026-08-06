Siwan News पांच पंचायतों में सहयोग सह कल्याण शिविर, ग्रामीणों की समस्याओं का हुआ समाधान
Siwan News बड़हरिया। प्रखंड में बालापुर, चौकी हसन और अन्य पंचायतों में सहयोग सह कल्याण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान किया। बीडीओ संदीप कुमार ने बताया कि इसका उद्देश्य सरकारी योजनाओं और सेवाओं को सीधे गांवों तक पहुंचाना है।
Siwan News बड़हरिया। प्रखंड की बालापुर, चौकी हसन, भलुआड़ा, कुड़वा एवं एक अन्य पंचायत में बुधवार को सहयोग सह कल्याण शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर का आयोजन
प्रखंड विकास पदाधिकारी संदीप कुमार की देखरेख में आयोजित शिविर में विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए गए, जहां बड़ी संख्या में ग्रामीण अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। संबंधित अधिकारियों ने कई मामलों का मौके पर ही निष्पादन किया, जबकि अन्य आवेदनों पर आवश्यक कार्रवाई शुरू की गई। शिविर में राजस्व, स्वास्थ्य, जनवितरण प्रणाली, राशन कार्ड, परिमार्जन, सामाजिक सुरक्षा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मी मौजूद रहे।
ग्रामीणों की समस्याएं
ग्रामीणों ने राशन कार्ड, प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य सरकारी योजनाओं से जुड़ी समस्याएं अधिकारियों के समक्ष रखीं। अधिकारियों ने उनकी शिकायतें सुनकर त्वरित समाधान का प्रयास किया तथा पात्र लाभुकों को आवश्यक जानकारी भी दी। बीडीओ संदीप कुमार ने बताया कि सहयोग सह कल्याण शिविर का उद्देश्य सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ सीधे गांवों तक पहुंचाना है, ताकि लोगों को छोटी-छोटी समस्याओं के समाधान के लिए प्रखंड कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़े।
सेवाओं का लाभ
उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों के अधिकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध रहने से लोगों की समस्याओं का शीघ्र और पारदर्शी तरीके से समाधान हो रहा है। शिविर में ग्रामीणों की अच्छी भागीदारी देखने को मिली। लोगों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि गांव में ही सरकारी सेवाएं मिलने से समय और धन दोनों की बचत हो रही है। अधिकारियों ने भी ग्रामीणों से सरकारी योजनाओं का लाभ लेने तथा कि
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।