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Siwan News एसडीओ ने सुनीं ग्रामीणों की समस्याएं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
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Siwan News महाराजगंज के रिसौरा और देवरिया पंचायत में हुए सहयोग शिविर में एसडीओ अनीता सिंहा ने स्थानीय लोगों की शिकायतें सुनीं। कई समस्याओं का समाधान मौके पर किया गया, जबकि अन्य मामलों के शीघ्र निष्पादन के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए। ग्रामीणों ने गांव में सरकारी सेवाएं पाने पर संतोष व्यक्त किया।

Siwan News एसडीओ ने सुनीं ग्रामीणों की समस्याएं

Siwan News महाराजगंज। प्रखंड के रिसौरा और देवरिया पंचायत में आयोजित सहयोग शिविर में एसडीओ अनीता सिंहा ने लोगों की शिकायतें सुनीं। कई मामलों का मौके पर ही समाधान किया गया, जबकि अन्य आवेदनों के शीघ्र निष्पादन का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया गया। ग्रामीणों ने गांव में ही सरकारी सेवाएं मिलने पर संतोष जताया।

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