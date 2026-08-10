Siwan News लगभग चार लाख के सोने के चेन की चोरी
Siwan News बड़हरिया में शिक्षा मंत्री के अभिनंदन समारोह के दौरान एक व्यक्ति के गले से सोने की चेन चोरी हो गई। यह घटना तब हुई जब दीनानाथ गिरि समारोह में भीड़ में खड़े थे। चोरी की गई चेन की कीमत 3 लाख 75 हजार रुपये बताई गई है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर करवाई प्रारम्भ कर दी है।
Siwan News बड़हरिया। थाना चौक के समीप शनिवार देर शाम आयोजित शिक्षा मंत्री के अभिनंदन सम्मान सह प्रतिभा सम्मान समारोह के दौरान भीड़ का फायदा उठाकर एक व्यक्ति के गले से सोने की चेन चोरी किए जाने का मामला सामने आया है। चोरी की इस घटना के बाद समारोह स्थल पर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया। पीड़ित सुरहिया गांव के अंबिका गिरि के पुत्र दीनानाथ गिरि ने थाना में आवेदन देकर कहा है कि कार्यकम के दौरान मै भीड़ में खड़ा था तभी किसी अज्ञात ने पीछे से गले का चेन निकाल लिया। सोने की चेन की कीमत 3 लाख 75 हजार रुपये बताया जाता है।
पीड़ित के दिए आवेदन के आधार पर पुलिस प्राथमिकी दर्ज के आगे की करवाई कर रही है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।