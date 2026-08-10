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Siwan News लगभग चार लाख के सोने के चेन की चोरी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
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Siwan News बड़हरिया में शिक्षा मंत्री के अभिनंदन समारोह के दौरान एक व्यक्ति के गले से सोने की चेन चोरी हो गई। यह घटना तब हुई जब दीनानाथ गिरि समारोह में भीड़ में खड़े थे। चोरी की गई चेन की कीमत 3 लाख 75 हजार रुपये बताई गई है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर करवाई प्रारम्भ कर दी है।

Siwan News लगभग चार लाख के सोने के चेन की चोरी

Siwan News बड़हरिया। थाना चौक के समीप शनिवार देर शाम आयोजित शिक्षा मंत्री के अभिनंदन सम्मान सह प्रतिभा सम्मान समारोह के दौरान भीड़ का फायदा उठाकर एक व्यक्ति के गले से सोने की चेन चोरी किए जाने का मामला सामने आया है। चोरी की इस घटना के बाद समारोह स्थल पर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया। पीड़ित सुरहिया गांव के अंबिका गिरि के पुत्र दीनानाथ गिरि ने थाना में आवेदन देकर कहा है कि कार्यकम के दौरान मै भीड़ में खड़ा था तभी किसी अज्ञात ने पीछे से गले का चेन निकाल लिया। सोने की चेन की कीमत 3 लाख 75 हजार रुपये बताया जाता है।

पीड़ित के दिए आवेदन के आधार पर पुलिस प्राथमिकी दर्ज के आगे की करवाई कर रही है।

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