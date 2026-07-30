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Siwan News बच्चों को पूरे ड्रेस मे आने से होता व्यक्तिव का विकास

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
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Siwan News गुरु पूर्णिमा के अवसर पर, नवलपुर पंचायत के मध्य विद्यालय भलूआ के प्रधानाध्यापक जितेंद्र कुमार ने 300 बच्चों को निःशुल्क टाई और बेल्ट वितरित किए। इस पहल का उद्देश्य बच्चों में आत्मविश्वास और अनुशासन विकसित करना है। प्रधानाध्यापक की इस कार्य की सराहना की जा रही है।

Siwan News बच्चों को पूरे ड्रेस मे आने से होता व्यक्तिव का विकास

Siwan News बड़हरिया, एक संवाददाता। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर प्रखंड की नवलपुर पंचायत अंतर्गत पट्टी भलूआ गांव स्थित मध्य विद्यालय भलूआ के प्रधानाध्यापक जितेंद्र कुमार ने निजी कोष से विद्यालय के करीब 300 बच्चों के बीच निःशुल्क टाई और बेल्ट का वितरण कर अनुकरणीय पहल की। उनकी इस पहल की प्रखंड के विभिन्न विद्यालयों में सराहना हो रही है।

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पहल का उद्देश्य

प्रधानाध्यापक ने बताया कि शिक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई यूनिफॉर्म को पूर्ण स्वरूप देने तथा बच्चों में आत्मविश्वास, अनुशासन और समानता की भावना विकसित करने के उद्देश्य से यह पहल की गई है। उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के कई बच्चे पूरी यूनिफॉर्म नहीं पहन पाते हैं। इसे देखते हुए उन्होंने निजी स्तर पर टाई और बेल्ट उपलब्ध कराने का निर्णय लिया।

सराहना और प्रेरणा

प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी राजीव पांडेय ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इससे बच्चों के व्यक्तित्व का विकास होगा और विद्यालय में समरसता का वातावरण बनेगा। उन्होंने अन्य विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों से भी ऐसी प्रेरणादायी पहल करने की अपील की।

समुदायी समर्थन

शिक्षक नेता महेश प्रभात सहित कई शिक्षकों, अभिभावकों एवं ग्रामीणों ने प्रधानाध्यापक के इस कार्य की प्रशंसा करते हुए कहा कि ऐसे समर्पित शिक्षक सरकारी विद्यालयों के प्रति समाज का विश्वास मजबूत करते हैं। टाई और बेल्ट पाकर बच्चों के चेहरे खुशी से खिल उठे। कार्यक्रम में विद्यालय के शिक्षक एवं अभिभावक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

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