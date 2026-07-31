Siwan News निशुल्क जांच में 500 लोगों का हुआ स्वास्थ्य जांच।
Siwan News जहसनपुरा के नगरपंचायत हसनपुरा के लगान स्टेडियम में निशुल्क स्वास्थ्य जांच कैंप आयोजित किया गया। डॉक्टरों ने 500 मरीजों की स्वास्थ्य जांच की और आवश्यक दवाइयों का वितरण भी किया। यह आयोजन समाजसेवी छोटे इकबाल और आदिल इकबाल द्वारा सुबह 9 बजे से 2 बजे तक किया गया।
Siwan News जहसनपुरा। नगरपंचायत हसनपुरा के लगान स्टेडियम में निशुल्क स्वास्थ्य जांच का आयोजन किया गया। इस जांच में पहुंचे चिकित्सक डॉ. आर. आर. शर्मा, डॉ. पल्लवी, डॉ. विशाल कुमार शर्मा द्वारा क्षेत्र के 5 सौ मरीजों का स्वास्थ्य जांच किया गया। इस दौरान चिकित्सकों के सलाह के मुताबिक दवा का भी वितरण किया गया। यह निशुल्क स्वास्थ्य जांच कैंप का आयोजन समाजसेवी छोटे इकबाल पूर्व मुखिया व आदिल इकबाल समाजसेवी द्वारा कराया गया। ये जांच सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक किया गया। मौके पर सैकड़ों लोग मौजूद थे।
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