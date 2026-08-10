Siwan News ​ ​मानव उत्थान सेवा समिति ने बच्चों के बीच किया निशुल्क पाठ्य सामग्री बच्चों के खिले चेहरे बड़हरिया। प्रखंड के राजकीय प्राथमिक मकतब रानीपुर बालक रानीपुर कन्या के छात्रों के बीच बच्चों को शिक्षा में बढ़ावा देने के लिए श्री हंस ज्योति मंदिर मानव उत्थान सेवा समिति के तत्वावधान में सैकड़ों बच्चों के बीच निशुल्क पाठ्य सामग्री का वितरण किया गया। जिसमें कॉपी, कलम और अन्य आवश्यक शैक्षणिक सामग्रियां उपलब्ध कराई गईं। इधर निःशुल्क सामग्री पाकर बच्चों के चेहरे खिल उठे।

सामाजिक पहल का उद्देश्य

सामाजिक प्रतिक्रिया

समिति के सदस्य महत्मा चेतन बाई , बीरेन्द्र तिवारी, कुंती देवी, निशा कुमारी सहित अन्य थे। प्रधान बीरेंद्र तिवारी ने बताया कि इस वितरण अभियान का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण व स्थानीय क्षेत्र के बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करना और उनकी पढ़ाई में आ रही संसाधनों की कमी को दूर करना है।संस्था का मानना है कि सही समय पर बच्चों को प्रोत्साहन और सहायता मिलने से वे अपनी पढ़ाई में और बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं इधर हेडमास्टर विजय कुमार गुप्ता, शिक्षक शकील अहमद, इम्तियाज अहमद, मुनीर आलम ने सामाजिक पहल की सराहना करते हुए उनका आभार व्यक्त किया। मौके पर गुफरान अहमद हादी, एलिसा खातून,गजाला खातून, अजय, गोलू,शिल्पी, खुशबू, महावीर,अनुष्का, समरीन इमाम,अंकित कुमार, शौकत अली, अफसाना खातून, सहित अन्य थे。