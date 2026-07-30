Siwan News दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर, चार घायल
Siwan News बासंतपुर के लहेजी गांव में एनएच-227ए पर बुधवार को दो बाइकों की टक्कर में चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां से उन्हें बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल, सीवान रेफर किया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
Siwan News बसंतपुर, एसं। थाना क्षेत्र के लहेजी गांव स्थित एनएच-227ए पर बुधवार को दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर में चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुट गई। स्थानीय ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल, सीवान रेफर कर दिया। घायलों में किशुनपुरा मदारपुर निवासी अमित कुमार (17) और पूजा कुमारी (17) तथा बसाव पंचायत के पचपटिया गांव निवासी विशाल यादव (22) व विनय कुमार (25) शामिल हैं।
दप्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों बाइक तेज गति में थीं, जिससे आमने-सामने की जोरदार टक्कर हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और दुर्घटना की जानकारी जुटाई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
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