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Siwan News चोरी से बिजली जलाने के आरोप में चार पर एफआईआर दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
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Siwan News भगवानपुर हाट में चार व्यक्तियों पर चोरी से बिजली जलाने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। बिजली कंपनी के जेई नदीम हसन ने इस मामले में शिकायत की थी। आरोपियों में विभिन्न जुर्माने के साथ चार लोग शामिल हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा जुर्माना टुनटुन राय पर लगाया गया है।

Siwan News चोरी से बिजली जलाने के आरोप में चार पर एफआईआर दर्ज

Siwan News भगवानपुर हाट, एसं। चोरी से बिजली जलाने के आरोप में चार लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया है। इस मामले में बिजली कंपनी के जेई नदीम हसन के आवेदन पर एफआईआर दर्ज किया गया है। इसमें उन्होंने चार लोगों पर चोरी से बिजली जलाने का आरोप लगाया है। थानाध्यक्ष आशुतोष कुमार सिंह ने बताया कि तरवार खरीवट टोला के टुनटुन राय पर 36 हजार 379 रुपये, राजन राय पर 7 हजार 131 रुपये, जुआफर के सुरेन्द्र प्रसाद पर 3 हजार 751 रुपये, चैनपुर चकिया के चंद्रिका महतो पर 14 हजार 262 रुपये की बिजली की चोरी करने को लेकर जुर्माना वसूली के लिए एफआईआर की गई है।

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