Siwan News सावन मास की पहली सोमवारी आज : शिव के जयघोष से गूंजेंगे शिवालय

Siwan News सीवान, हिन्दुस्तान संवाददाता। श्रावण मास का पहला सोमवार 3 अगस्त को है। श्रद्धालु विभिन्न शिवालयों में जलाभिषेक के लिए पहुंचेंगे। ज्योतिषाचार्य ने बताया कि इस बार विशेष नक्षत्र में 4 सोमवार मिलेंगे। मंदिरों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।

Siwan News सीवान, हिन्दुस्तान संवाददाता। शहर समेत पूरे जिले में श्रावण मास को लेकर संपूर्ण वातावरण भक्तिमय है। भगवान शिव की पूजा-अर्चना के सबसे प्रमुख माह श्रावण का पहला सोमवार 3 अगस्त यानि की आज है। पौ फटते ही श्रद्धालु प्राचीन शिवालय से लेकर अन्य शिवालयों में महादेव को जल चढ़ाने के लिए पहुंचेंगे।

श्रावण मास की विशेष बातें श्रावण मास के पहले सोमवार को शिव भक्त पूरे श्रद्धा भाव व विधि-विधान से शहर के महादेवा स्थित पंचमुखी शिव मंदिर, भावनाथ मंदिर, नर्मदेश्वर शिव मंदिर, शुक्ला टोली हनुमान मंदिर स्थित शिवालय, बाबा महेन्द्रनाथ मेंहदार, बाबा हंसनाथ सोहगरा, जंगली बाबा गोरेयाकोठी, शिव मंदिर असांव बाजार, हरेराम बाबा मानपुर पतेजी, शिव मंदिर शिवपुर सकरा व शिव मंदिर कशिला, अकोल्ही श्री अनंत नाथ धाम मंदिर, ठेपहां महादेवा टोला शिव आदि शिवालयों में महादेव का जलाभिषेक करेंगे। जल, गंगाजल, बेलपत्र, भांग, धतूरा, अकवन का फूल व माला, शमी पत्ता, भांग, धतूरा, सफेद फूल आदि से महादेव के जलाभिषेक के दौरान ऊं नम: शिवाय व बम-बम भोले के जयघोष से संपूर्ण शिवालय गुंजायमान हो उठेंगे। महादेवा शिव मंदिर में प्राचीन कुंआ के जल से जबकि मेंहदार में पवित्र कमलदाह सरोवर के जल से श्रावण मास की पहली सोमवार को महादेव का जलाभिषेक होगा। मेंहदार में सुरक्षा के मद्देनजर व भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पिछली बार की तरह इस वर्ष भी अरघा के जरिए बाबा महेन्द्रनाथ का जलाभिषेक होगा।

विशेष नक्षत्र के लाभ प्रथम सोमवार को गंगाजल, दूध में काला तिल व दूर्वा से करें अभिषेक इस बार पूरे श्रावण मास में 4 सोमवार मिलेगा जो विशेष नक्षत्र में होगा। साथ ही उनका अद्भुत लाभ जीवन में प्राप्त होगा। जिले के दरौंदा प्रखंड के कोथुआ सारंगपुर के ज्योतिषाचार्य डॉ. धनंजय दुबे ने बताया कि सावन कृष्ण पक्ष का प्रथम सोमवार उत्तराभाद्रपद नक्षत्र से आरम्भ हो रहा है, जो शनि का नक्षत्र है। पंचमी तिथि होने से अत्यंत कल्याणकारी है, क्योंकि शनि के नक्षत्र में और इस नक्षत्र में सोमवार के दिन भगवान् शिव का जलाभिषेक करना आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण करता है। जीवन के समस्त अड़चनों से मुक्ति देता है। कलह से ऋण से किसी भी प्रकार के शत्रु बाधा से मुक्ति देता है। यह सोमवार विशेष तोर पर जिनके व्यापार में कार्य में अत्यन्त बाधा उत्पन्न हो रही है उन लोगो के लिए जो ईमानदार सच्चे होते हुए भी दोषारोपण से ग्रस्त है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज्योतिषाचार्य ने बताया कि श्रावण मास के पहले सोमवार को भगवान शिव पर गंगाजल व दूध में काला तिल व दूर्वा से अभिषेक करें। भगवन शिव को सफेद चंदन से लेपन करें। बेलपत्र व सफेद पुष्प भगवन शिव को समर्पित करें। सफेद चंदन से भोजपत्र पर अपनी मनोकामना के साथ ऊं मृत्युंजय नमः लिख पर अपने घर में रखें। इससे आपकी मनोकामना अत्यंत शीघ्र पूर्ण होगी, अनेक प्रकार की बाधा से मुक्ति मिलेगी।

सुरक्षा व्यवस्था श्रावण के पहले सोमवार को शिवालयों में सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था श्रावण के पहले सोमवार को लेकर शिवालयों में सुरक्षा-व्यवस्था पुख्ता कर दी गई है। मेंहदार व सोहगरा में श्रावण सोमवार को लेकर शांति व्यवस्था व विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने प्रभारी दंडाधिकारी समेत पुलिस पदाधिकारी की तैनाती की गई है। मेंहदार में 27 व सोहगरा में 11 स्थानों पर दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारी की तैनाती हुई है। वहीं, शहर के महादेवा स्थित प्राचीन शिवालय पंचमुखी शिव मंदिर में नौ स्थानों पर प्रभारी दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारी की तैनाती की गई है। बाबा हरेराम मंदिर मैरवा में गर्भ गृह समेत 17 स्थानों पर, असांव थाना क्षेत्र के शिव मंदिर असांव बाजार, हरेराम बाबा मानपुर पतेजी, शिव मंदिर शिवपुर सकरा व शिव मंदिर कशिला, वहीं, जीरादेई के अकोल्ही श्री अनंत नाथ धाम मंदिर व ठेपहां महादेवा टोला शिव मंदिर में प्रत्येक सोमवार को विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारियों की तैनाती कर दी गई है।