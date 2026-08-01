Siwan News शॉर्ट सर्किट से लगी आग, सभी समान जलकर राख
Siwan News - शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग, हजारों की संपत्ति राखअब कृषि ड्रोन से फसलों पर छिड़काव के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू
Siwan News - शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग, हजारों की संपत्ति राख - ग्रामीणों की तत्परता से आग पर पाया गया काबू, बड़ा हादसा टलाभगवानपुर हाट, एसं। प्रखंड क्षेत्र के बलहां अलीमर्दनपुर गांव में गुरुवार की देर रात बिजली के शॉर्ट सर्किट से एक करकटनुमा घर में आग लग गई। आग की चपेट में आने से घर में रखा बिस्तर, फर्नीचर, अनाज और बिजली के उपकरण जलकर राख हो गए। हालांकि, ग्रामीणों की तत्परता से आग पर समय रहते काबू पा लिया गया, जिससे आसपास के अन्य घरों में आग फैलने से बच गई।
परिवार की बहादुरी
पीड़ित नूर हसन ने बताया कि रात में भोजन करने के बाद परिवार के सभी सदस्य सो गए थे। इसी दौरान घर में लगे बिजली के बल्ब में अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ, जिससे आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग की लपटें उठती देख परिवार के लोग जान बचाकर घर से बाहर निकल आए और शोर मचाकर आसपास के लोगों को बुलाया।
ग्रामीणों का सामूहिक प्रयास
शोर सुनकर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे और सामूहिक प्रयास से आग बुझाने में जुट गए। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि तब तक घर में रखा अधिकांश सामान जलकर नष्ट हो चुका था। पीड़ित के अनुसार, आग से बिस्तर, फर्नीचर, अनाज और बिजली के सामान सहित हजारों रुपये मूल्य की संपत्ति का नुकसान हुआ है। घटना के बाद गांव में अफरा-तफरी का माहौल बना रहा। ग्रामीणों ने पीड़ित परिवार को सरकारी सहायता उपलब्ध कराने की मांग की है।
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