Siwan News बदजीमी दहा नदी छठ घाट बना जानलेवा दो दर्जन से अधिक लोगों की डूबने से हो चुकी है मौत ग्रामीणों ने गहराई क्षेत्र के रेड घेरा कर प्रकाश की मांग बड़हरिया। प्रखंड के बड़हरिया मीरगंज मुख्यमार्ग के बदरजिमी दहा नदी घाट हादसों का केंद्र बनता जा रहा है। उचित रखरखाव और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम न होने के कारण यह घाट लोगों के लिए बेहद खतरनाक साबित हो रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, यहाँ अब तक डूबने की वजह से 28 लोगों की अकाल मृत्यु हो चुकी है। जिसके कारण स्थानीय लोगों में भारी डर और आक्रोश व्याप्त है। हर वर्ष धार्मिक अनुष्ठानों और छठ पर्व के दौरान इस घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। जिस दौरान लोगों में भय बना रहता है

ग्रामीणों की गुहार

ग्रामीणों ने जिला व स्थानीय प्रशासन से गुहार लकड़ी दरगाह के श्रीराम साह, संजय प्रसाद, रामबालक साह, नीरज जयसवाल सहित अन्य ग्रामीणों ने स्थानीय और जिला प्रशासन से सुरक्षा बैरीकेडिंग व गोताखोरों की तैनाती की मांग की।बताया कि घाट पर पक्के सुरक्षा घेरे का निर्माण किया जाए और पर्व-त्योहारों के अवसर पर प्रशिक्षित गोताखोरों की नियुक्ति की जाए। घाट का सुंदरीकरण व पक्कीकरण खतरनाक ढलान को ठीक कर घाट को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाया जाए। इसके साथ साथ प्रकाश की व्यवस्था के अलावा नदी के गहरे पानी को चिह्नित करने वाले चेतावनी बोर्ड (डेंजर साइन) और पर्याप्त रोशनी का प्रबंध किया जाए। ग्रामीणों ने बताया कि सोमवार को कलश यात्रा के दौरान लकड़ी दरगाह के श्रीभगवान साह के इकलौता पुत्र सूरज कुमार की मौत डूबने से हो गई। वही विगत वर्ष पहले सूरज के दादा के मौत उसी घाट पर नहाने के दौरान हुई थी। जिसको शव घाट से पांच सौ मीटर दूर मिला था। इस तरह दो दर्जन से अधिक की मौत डूबने से हो चुकी है।