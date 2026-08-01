Siwan News अनियंत्रित स्कॉर्पियो मिठाई दुकान में घुसी, तीन लोग घायल
Siwan News महाराजगंज में गुरुवार रात पिपरा बाजार में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो मिठाई दुकान में घुस गई। हादसे में तीन लोग घायल हो गए। दुकानदार ने लाखों रुपये के नुकसान की आशंका जताई। स्कॉर्पियो सवार लोग विदाई समारोह में शामिल होने के लिए पटना जा रहे थे। दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से मामला सुलझा लिया।
Siwan News महाराजगंज/गोरेयाकोठी, एक प्रतिनिधि। थाना क्षेत्र के पिपरा बाजार में गुरुवार की देर रात तेज रफ्तार और अनियंत्रित स्कॉर्पियो एक मिठाई दुकान में जा घुसी। हादसे में वाहन पर सवार तीन लोग घायल हो गए, जबकि दुकान की मिठाई की शो केस, चूल्हा समेत अन्य सामान क्षतिग्रस्त हो गया। दुकानदार ने करीब दो लाख रुपये के नुकसान का अनुमान जताया है। जानकारी के अनुसार, रात करीब 12:30 बजे स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर कन्हैया की मिठाई दुकान में जा घुसी। उस समय दुकानदार कन्हैया अपने बच्चों के साथ दुकान के बगल में चौकी पर सो रहे थे। तेज धमाके की आवाज सुनकर उनकी नींद खुली। बाहर निकलने पर देखा कि स्कॉर्पियो दुकान की शोकेस तोड़ते हुए अंदर रखे चूल्हे से टकराकर रुकी है। हादसे में स्कॉर्पियो पर सवार तीन लोग घायल हो गए। सूचना मिलते ही गोरेयाकोठी थाना की गश्ती टीम मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा। बताया जाता है कि स्कॉर्पियो सवार लोग किसी विदाई कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पटना जा रहे थे।
दुर्घटना के बाद की स्थितिगुरुवार सुबह स्थानीय लोगों की मदद से क्षतिग्रस्त वाहन को दुकान से बाहर निकाला गया। दुर्घटना में दुकान की शोकेस, चूल्हा तथा अन्य सामान को भारी नुकसान पहुंचा। हालांकि, घटना के बाद दुकानदार कन्हैया और स्कॉर्पियो मालिक के बीच आपसी सहमति से मामला सुलझा लिया गया। दोनों पक्षों के बीच समझौता होने के कारण किसी भी पक्ष ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई.
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