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Siwan News  बारिश न होने से सूखने लगी धान की फसल, मेहनत पर फिरने लगा पानी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
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Siwan News बारिश न होने के कारण किसानों की धान की फसल सूखने लगी है। खेतों में दरारें और किसान की चिंताएं बढ़ गई हैं। सिंचाई के साधनों की कमी से कई किसान कष्ट में हैं। महंगे बीज और खाद पर निर्भरता के चलते अगर बारिश नहीं हुई, तो फसल बर्बाद हो जाएगी और परिवार भुखमरी का शिकार होंगे।

Siwan News  बारिश न होने से सूखने लगी धान की फसल, मेहनत पर फिरने लगा पानी

Siwan News  बारिश न होने से सूखने लगी धान की फसल, मेहनत पर फिरने लगा पानी फोटो_ खेत में सूखने लगे धान की फसल बड़हरिया। मानसून की बेरुखी और बारिश न होने के कारण किसानों की चिंताएं गहराने लगी हैं। बड़ी उम्मीद और कड़ी मेहनत के साथ किसानों ने धान की रोपाई तो पूरी कर ली थी, लेकिन अब बारिश की कमी की वजह से तैयार फसल खेतों में ही सूखने की कगार पर पहुँच गई है।

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किसानों की लाचारी

खेतों में पड़ी दरारें किसानों की लाचारी और उनके कड़े परिश्रम पर फिर रहे पानी की गवाही दे रही हैं। जिन किसानों के पास सिंचाई के अन्य साधन नहीं हैं, उनकी फसलें सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही हैं। वहीं, पम्पिंग सेट से सिंचाई करने वाले किसानों पर लागत का अतिरिक्त बोझ बढ़ गया है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है। इधर किसान लालबाबू सिंह, अर्जुन प्रसाद, मेराज अहमद, अख्तर हुसैन, महफूज आलम, संतोष यादव, रिंकू तिवारी सहित अन्य स्थानीय किसानों का कहना है कि उन्होंने महंगे बीज, खाद और रोपाई में अपनी जमा पूंजी लगा दी थी।

भविष्य की चिंता

उन्हें उम्मीद थी कि इस बार अच्छी बारिश होगी और फसल भी अच्छी होगी। लेकिन अब समय पर बारिश न होने से रोपी गई धान की फसल सूखकर पीली पड़ने लगे है। यदि अगले कुछ दिनों में तेज बारिश नहीं हुई, तो पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी और परिवार भुखमरी के शिकार हो जाएगा।

प्रश्न और उत्तर

किसान किस फसल के लिए चिंतित हैं?
किसान धान की फसल के लिए चिंतित हैं।
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