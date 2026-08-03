Siwan News लाखों की लागत से बनी पक्की वितरणी नहर में साइफन न होने से किसान परेशान

Siwan News बड़हरिया में नवलपुर पुल से बालापुर चंवर जाने वाली वितरणी नहर का निर्माण लाखों की लागत से किया गया। निर्माण के दौरान किसानों की सिंचाई सुविधाओं की अनदेखी की गई। साइफन या हैरी पाइप नहीं लगाने के कारण किसानों को उचित पानी नहीं मिल रहा है, जिससे फसलें प्रभावित हो रही हैं।

Siwan News बड़हरिया, एक संवाददाता। प्रखंड के नवलपुर पुल से नवलपुर सदरपुर, बालापुर, रानीपुर से होकर बालापुर चंवर में जाने वाली वितरणी नहर आज लाखों रुपये की लागत से सिंचाई सुविधा को बेहतर बनाने के उद्देश्य से बनाया गया। नहर की पक्कीकारण करते समय लापरवाही के कारण आज किसानों को ठीक से सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल रहा है। इससे किसान परेशान है। किसानों ने बताया कि निर्माण के समय सिंचाई के सहूलियत के लिए साइफन या हैरी पाइप लगाने की भी बात रखी गई थी, लेकिन निर्माण के समय इसको दरकिनार कर दिया गया। जिससे किसानों को एक मुसीबत सा बन गया है। जिससे किसानों के खेत में पानी नहीं जाकर अगल बगल फ़ैल जाता है।

समस्याओं का उल्लेख वितरणी नहर के पक्कीकरण के समय तकनीकी बारीकियों और स्थानीय जरूरतों की अनदेखी की गई। जगह-जगह साइफन न होने से पानी खेतों तक सुचारू रूप से नहीं पहुंच पा रहा है। उचित सिंचाई के वक्त पानी न मिलने से फसलों के सूखने और पैदावार प्रभावित होने का खतरा मंडराने लगा है। ग्रामीण गुड्डू सिंह ने बताया का नहर के निर्माण के समय विभाग के वरीय पदाधिकारी ने भी हैरी पाइप लगाने का निर्देश दिया था लेकिन निर्माण में अनदेखी कर दी गई।

किसानों की चिंताएं किसान का कहना है कि सरकार ने लाखों रुपये खर्च करके नहर की सफाई कराकर और उसका पक्कीकरण करवा दिया ताकि किसानों को सिंचाई के लिए आसानी से पानी उपलब्ध हो सके लेकिन उचित जगह पर साइफन या हैरी पाइप नहीं लगना जल वितरण के सही इंतजाम न होने से यह योजना आधी-अधूरी साबित हो रही है। स्थानीय किसान गुड्डू सिंह, सत्यनारायण साह, शिवलाल सिंह,दिनानाथ सिंह, लालबाबू सिंह, अरविंद श्रीवास्तव,भोला सिंह का कहना है कि यदि समय रहते नहर में साइफन का निर्माण नहीं कराया गया, तो उनकी पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। सिंचाई के लिए किसानों को महंगे साधनों पर निर्भर होना पड़ रहा है, जिससे उन पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। ग्रामीणों और किसानों ने संबंधित विभागीय अधिकारियों व स्थानीय प्रशासन से मांग की है कि मामले की तुरंत जांच कराई जाए और नहर में आवश्यकतानुसार साइफन हैरिंग पाइप जल्द लगाया जाय, ताकि खेतों तक पानी पहुंच सके और फसलों को बचाया जा सके。