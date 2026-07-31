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Siwan News किसानों ने धान की फसल की देखभाल तेज की

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
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Siwan News हाल की बारिश के बाद जीरादेई के किसानों ने धान की फसल की निराई-गुड़ाई को तेज कर दिया है। कृषि विशेषज्ञों ने जलनिकासी और कीट प्रबंधन पर ध्यान देने की सलाह दी है। कृषि विभाग भी तकनीकी जानकारी प्रदान कर रहा है।

Siwan News किसानों ने धान की फसल की देखभाल तेज की

Siwan News जीरादेई। हाल की बारिश के बाद किसानों ने धान की फसल की निराई-गुड़ाई और खेतों की निगरानी तेज कर दी है। कृषि विशेषज्ञों ने खेतों में जलनिकासी की व्यवस्था बनाए रखने और कीट प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी है। किसानों को कृषि विभाग की ओर से तकनीकी जानकारी भी दी जा रही है।

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