Siwan News गुठनी: मानसून की बेरुखी से खरीफ फसलों पर सूखे की असर से किसान चिंतित : जुलाई महीने में 12 दिनों में सिर्फ 292.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है : प्रखण्ड मुख्यालय में कम हुई बारिश से किसानों को फसल सूखने की सता रही है चिंता : जुलाई महीने में बढ़िया से नही हुई बारिश से फसलों को नहीं मिल पाई संजीवनी गुठनी, एक संवाददाता। गुठनी प्रखंड मुख्यालय में इस बार मानसून की बेरुखी से खरीफ फसल के उत्पादन पर असर पड़ने के आसार स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ने लगे हैं। जुलाई महीने में औसतन कम बारिश हुई है। जिससे पोखर, तालाब, नहर सब सुख पड़े हैं। इस कारण किसानो की चिंता बढ़ती जा रही है। वही धान के फसल अब सूखने के कगार पर है। किसानो ने डीएम, एडीएम, एसडीओ, बीडीओ, सीओ से तत्काल उचित व्यवस्था करने की अपील किया है। प्रखण्ड मुख्यालय स्थित सांख्यिकी विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जुलाई महीने में 12 दिन बारिश हुई है। इन 12 दिनों में 292.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। जबकि दरौली में 12 दिन में 375.8 मिली बारिश हुई है।