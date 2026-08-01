Siwan News गुठनी में किसान सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कृषि संबंधित योजनाओं जैसे मशरूम, दाल, पशुपालन, और सिंचाई की जानकारी साझा की गई। किसानों को आंवला, मशरूम और मखाना की खेती के लिए भी योजनाओं की जानकारी दी गई। कृषि सलाहकारों से संपर्क करने की सलाह दी गई।

Siwan News गुठनी: किसान सलाहकार समिति की बैठक में कृषि संबंधित योजनाओं की दी गई जानकारी : कृषि, मशरूम, दाल, पशुपालन, अंजीर, आम, लीची, नारियल के खेती पर दिया गया जोर : आंवला, सेव, मखाना सिंचाई से संबंधित योजना की भी बैठक में दी गई जानकारी फोटो कैप्शन गुठनी,एक संवाददाता। प्रखंड मुख्यालय स्थित ई किसान भवन में शनिवार को किसान सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई।

बैठक का आयोजन किसान सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता राजू राम ने किया। बैठकर की शुरुआत में प्रखंड कृषि पदाधिकारी सुशील चौधरी द्वारा राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे कई योजनाओं की जानकारी समिति के सदस्यों को दी गई। उन्होंने बताया कि कृषि के लिए कई तकनीक और योजनाएं सरकार द्वारा लागू की गई है। जिसमें मशरूम, दाल, पशुपालन, अंजीर, आम, लीची, नारियल, की खेती पर विशेष जोर दी गई है। वहीं सिंचाई से संबंधित योजनाओं को कृषि एप्लीकेशन के माध्यम से ऑनलाइन भरकर इसका लाभ पाया जा सकता है।

किसानों के लिए योजनाएं कृषि पदाधिकारी सुशील चौधरी ने किसान सलाहकार समिति के सदस्यों को अवगत कराया कि जो किसान प्रखंड मुख्यालय में आंवला, मशरूम और मखाना का खेती करना चाहता है। उसके लिए भी सरकार ने योजनाएं तैयार की है। किसी भी योजना के लिए कृषि सलाहकार, कृषि कोऑर्डिनेटर, कृषि समन्वयक और कृषि पदाधिकारी से संपर्क किया जा सकता है। वहीं किसानों से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए किसान सलाहकार और कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।

बैठक में उपस्थित लोग बैठक में प्रखंड क़ृषि पदाधिकारी सुशील चौधरी, किसान सलाहकार समिति अध्यक्ष राजू राम, प्रखंड तकनीकी समन्वयक रामप्रताप चंद, बीटीएम कृष्णा नंद सिंह, पंकज मिश्र, सुदामा चौहान, नितीश कुशवाहा, मनोज राय उर्फ़ गुड्डू राय, शिवाजी पाण्डेय मौजूद थे।