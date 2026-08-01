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Siwan News शिक्षक समाज का आईना होते हैं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
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Siwan News बड़हरिया के पकड़ी पंचायत के पकड़ी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में ब्रह्मा प्रसाद के सेवानिवृत्त होने पर विदाई और सम्मान सभा का आयोजन किया गया। हेडमास्टर पूनम यादव की अध्यक्षता में उन्हें अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कई अन्य शिक्षकों और स्थानीय नेताओं ने भी भाग लिया और सम्मानित किया।

Siwan News शिक्षक समाज का आईना होते हैं

Siwan News बड़हरिया। प्रखंड की पकड़ी पंचायत के पकड़ी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में ब्रह्मा प्रसाद के सेवानिवृत होने पर विदाई सह सम्मान सभा का आयोजन किया गया। अध्यक्षता हेडमास्टर पूनम यादव ने किया। मंच संचालन पूनम कुमारी ने किया। सेवानिवृत होने पर ब्रह्मा प्रसाद को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया, वही डॉ वेद प्रकाश, डॉ मुकेश कुमार, डॉ कुमारी अनामिका, डॉ संध्या कुमारी ने सम्मानित किया। मौके पर रिंकू तिवारी, जिला अध्यक्ष राजीव श्रीवास्तव, मुखिया प्रतिनिधि शहाबुद्दीन अहमद, सरपंच असरार अहमद, बीडीसी सदस्य इजराइल हुसैन, अवनीश कुमार, दीपक गिरि, परवेज अंसारी, यास्मीन बानो, अब्दुल कादिर, इमाम हसन अंसारी, अनपूर्णा कुमारी, अशोक कुमार, शर्मिला कुंआरी, प्रियंका कुमारी, जमाल अली, प्रेम कुमार, नीतीश कुमार, आशुतोष कुमार सहित अन्य शिक्षकों ने सम्मानित किया।

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