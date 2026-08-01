Siwan News ईमानदारी से बच्चों के भविष्य को संवारने
Siwan News दरौंदा में कोडारी कला परिसर के उत्क्रमित मध्य विद्यालय में प्रधानाध्यापक मिथिलेश कुमार के सेवानिवृत्त होने पर सम्मान समारोह आयोजित किया गया। उन्हें अंगवस्त्र और स्मृति चिह्न भेंट कर उनके शैक्षिक योगदान के लिए सम्मानित किया गया। समारोह की अध्यक्षता पूर्व जिला शिक्षा पदाधिकारी अशोक पाण्डेय ने की।
Siwan News दरौंदा, एक संवाददाता। प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय, कोडारी कला परिसर में शुक्रवार को विद्यालय के प्रधानाध्यापक मिथिलेश कुमार के सेवानिवृत्त होने पर सम्मान सह विदाई समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में उन्हें अंगवस्त्र एवं स्मृति चिह्न भेंट कर उनके शैक्षिक योगदान के लिए सम्मानित किया गया। अध्यक्षता पूर्व जिला शिक्षा पदाधिकारी अशोक पाण्डेय ने की। बीईओ दरौंदा सौरभ सुमन ने कहा प्रधानाध्यापक मिथिलेश कुमार ने विद्यालय को बेहतर शैक्षणिक वातावरण देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पूर्व बीईओ अजय कुमार, लालबाबू सिंह, अखिलानन्द पाण्डेय, अमितेश तिवारी, विनय सोनी, शशिभूषण सिन्हा, मिथिलेश तिवारी, विनय सिंह, कुणाल कश्यप, शोभा देवी, हरिचरण यादव एवं रविन्द्र कुमार ने संबोधित किया।
सफल संचालन हितेष कुमार चौबे ने किया।
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