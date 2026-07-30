Siwan News पारिवारिक कलह में भाई की कुल्हाड़ी से मार डाला, गिरफ्तार

Siwan News रघुनाथपुर(सीवान), एक संवाददाता। थाना क्षेत्र के वैश्य के बारी गांव में बुधवार की सुबह एक पारिवारिक विवाद ने खूनी रूप ले लिया। मंझले भाई ने अपने बड़े भाई की सोते समय कुल्हाड़ी और दाब से हमला कर हत्या जान से मार डाला। घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने आरोपित को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। जानकारी के अनुसार, वैश्य के बारी गांव निवासी स्वर्गीय पुजारी बिंद के तीन पुत्रों में सबसे बड़े धर्मेन्द्र बिंद (35) बुधवार सुबह घर में सो रहे थे। इसी दौरान उनके मंझले भाई सत्येन्द्र बिंद (32) ने कथित रूप से कुल्हाड़ी और दांव से उनके सिर पर ताबड़तोड़ वार कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोग जुट गए और आरोपित सत्येन्द्र बिंद को पकड़कर रघुनाथपुर पुलिस के सुपुर्द कर दिया।