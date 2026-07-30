Siwan News पारिवारिक कलह में भाई की कुल्हाड़ी से मार डाला, गिरफ्तार
Siwan News रघुनाथपुर के वैश्य के बारी गांव में एक पारिवारिक विवाद में मंझले भाई ने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी। सत्येन्द्र बिंद ने अपने सोते बड़े भाई धर्मेन्द्र बिंद पर कुल्हाड़ी और दाब से हमला किया। घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया और आरोपित को पुलिस के हवाले कर दिया गया। मृतक परिवार को सरकारी मुआवजे की मांग की गई है।
Siwan News रघुनाथपुर(सीवान), एक संवाददाता। थाना क्षेत्र के वैश्य के बारी गांव में बुधवार की सुबह एक पारिवारिक विवाद ने खूनी रूप ले लिया। मंझले भाई ने अपने बड़े भाई की सोते समय कुल्हाड़ी और दाब से हमला कर हत्या जान से मार डाला। घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने आरोपित को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। जानकारी के अनुसार, वैश्य के बारी गांव निवासी स्वर्गीय पुजारी बिंद के तीन पुत्रों में सबसे बड़े धर्मेन्द्र बिंद (35) बुधवार सुबह घर में सो रहे थे। इसी दौरान उनके मंझले भाई सत्येन्द्र बिंद (32) ने कथित रूप से कुल्हाड़ी और दांव से उनके सिर पर ताबड़तोड़ वार कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोग जुट गए और आरोपित सत्येन्द्र बिंद को पकड़कर रघुनाथपुर पुलिस के सुपुर्द कर दिया।
घटना के बाद की स्थिति
मृतक अपने पीछे पत्नी गुड़िया देवी, तीन पुत्र एवं तीन पुत्रियों सहित भरा-पूरा परिवार छोड़ गए हैं। घटना के बाद पत्नी और स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल है। पूर्व मुखिया आस करण सिंह उर्फ राजू सिंह ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए पीड़ित परिवार को सरकारी प्रावधानों के तहत उचित मुआवजा देने की मांग की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया तथा आरोपित से पूछताछ कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
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