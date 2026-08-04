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Siwan News आपसी पारिवारिक विवाद में मारपीट महिला घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
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Siwan News सिसवन के चांदपुर गांव में पारिवारिक विवाद के दौरान एक महिला घायल हो गई। घायल महिला का नाम चंदा देवी है, जो आयुष कुमार यादव की पत्नी हैं। इलाज के लिए महिला को सिसवन रेफरल अस्पताल ले जाया गया।

Siwan News आपसी पारिवारिक विवाद में मारपीट महिला घायल

Siwan News सिसवन। थाना क्षेत्र के चांदपुर गांव में आपसी पारिवारिक विवाद में हुई मारपीट की घटना में एक महिला घायल हो गई।घायल महिला स्थानीय निवासी आयुष कुमार यादव की पत्नी चंदा देवी है। घायल महिला का इलाज सिसवन रेफरल अस्पताल में कराया गया।

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