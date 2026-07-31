Siwan News आपसी विवाद में हुई मारपीट, एफआईआर दर्ज
Siwan News दरौंदा के खड़सरा गांव में एक महिला ने अपने देवर पर मारपीट का आरोप लगाया है। महिला सलोनी कुमारी को गंभीर चोटें आईं, और बाद में उसका इलाज कराया गया। उसने अपने देवर, देवरानी और सास के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। थाना पुलिस जांच कर रही है।
Siwan News दरौंदा। थाना क्षेत्र के खड़सरा गांव में आपसी विवाद ने हुई मारपीट की एफआईआर थाने में दर्ज की गई है। एक महिला ने अपने देवर पर के साथ कथित रूप से बदसलूकी करने व महिला द्वारा विरोध करने पर उसके साथ मारपीट करने का आरोप लगाया गया है। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना बुधवार देर शाम की बताई जा रही है। घायल महिला खड़सरा निवासी सुबोध कुमार सिंह की 25 वर्षीय पत्नी सलोनी कुमारी है। घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों की मदद से उन्हें इलाज के लिए सीएचसी दरौंदा पहुंचाया गया। सीएचसी में डॉ. मुबारक अली ने प्राथमिक उपचार के बाद सीवान रेफर कर दिया।
पीड़िता ने घटना के संबंध में दरौंदा थाना में लिखित आवेदन देकर अपने देवर, देवरानी एवं सास को आरोपित बनाया है। आवेदन में आरोप लगाया गया है कि आपसी विवाद के दौरान पहले देवर ने उनके साथ बदसलूकी की और विरोध करने पर तीनों ने मिलकर मारपीट की। थानाध्यक्ष विकास कुमार सिंह ने कहा कि मामलें की जांच की जा रही है।
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