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Siwan News दरौली: नाव पर जान जोखिम में डालकर यात्रा कर रहे सैकड़ों लोग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
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Siwan News दरौली: सरयू नदी में यात्रा कर रहे सैकड़ों लोग खतरे में हैं। नाव पर क्षमता से अधिक लोग सवार किए जा रहे हैं, जबकि प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है। इस स्थिति के कारण कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। लोग मजबूरी में नाव से नदी पार कर रहे हैं।

Siwan News दरौली: नाव पर जान जोखिम में डालकर यात्रा कर रहे सैकड़ों लोग

Siwan News दरौली: नाव पर जान जोखिम में डालकर यात्रा कर रहे सैकड़ों लोग : नाव पर करीब 100 से 120 लोगो के साथ लादा जाता है समाना : नाव मालिक 70 से 100 रुपए प्रति व्यक्ति वसूलते है किराया : स्थानीय प्रशासन की उदासीनता से हो सकता है कभी भी बड़ा हादसा फोटो कैप्शन गुठनी, एक संवाददाता। प्रखण्ड के दरौली घाट से यूपी के बलिया जिले के खरीद तक सरयू नदी में चलने वाले नाव से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। क्यूंकि नाव पर क्षमता से अधिक समाना और लोगो को चढ़ाया जाता है। जानकारी के अनुसार सरयू नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण पीपापुल हटा लिया गया है। जिसके बाद यूपी के ठेकेदार द्वारा सरयू नदी में नाव परिचालन शुरू कर दिया जाता है। वही ठेकेदार, नाव मालिक की मिली भगत से नाव पर करीब सौ से 120 लोग को बिठाया जाता है। लेकिन, नाव चलानेवालों पर प्रशासन किसी तरह की कार्रवाई नहीं कर रहा है। इसके चलते बड़ा हादसा होने की आशंका बढ़ रही है। हाल यह है कि नदी पार करने के लिए दूसरा विकल्प नहीं होने के कारण लोग अपनी जान जोखिम में डालकर नाव के सहारे नदी पार कर रहे हैं। इसमें क्षमता से अधिक यात्री सवार रहते हैं। बताते चलें कि दरौली से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर प्रदेश का सिकंदरपुर बाजार है। सड़क मार्ग से यह रास्ता लगभग 50 किलोमीटर का हो जाता है। इसी मजबूरी का फायदा उठाकर नाव मालिक लोगों के जान से खेल रहे हैं।

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नाव मालिक मनमाना वसूल रहे हैं यात्रियों से किराया

दरौली से बलिया जिले के खरीद के बीच चलने वाले नाव को लेकर जहां कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। वही इस पर यात्रा करने वाले लोगो से मनमाना किराया वसूला जाता है। नाव संचालक सरकारी निर्देशों का पालन नहीं करते। इससे कभी भी अप्रिय घटना हो सकती है। जानकारी के अनुसार इंजनरहित नाव की क्षमता 60 से 70 यात्रियों की है। जबकि नाव संचालकों की मनमानी के कारण नाव पर 100 से अधिक लोग सवार रहते हैं। नाव की सवारी करने से होती है समय और पैसे की बचत दरौली प्रखंड और यूपी के खरीद के बीच चलने वाली नाव से यात्रियों और किसानो को पैसे की बचत होती है। वही पीपा पुल के परिचालन से दरौली से बलिया जिले की दूरी महज डेढ़ घंटे में पुरी हो जाती है। साथ ही बनारस की दूरी पीपा पुल पार कर जाने से 50 किलोमीटर कम हो जाती है।

क्या कहते हैं सीओ दरौली

सीओ विद्याभूषण भारती का कहना है की इस तरह की शिकायत मिलने पर दोषियों पर कार्रवाई होगी। लोगो के जान माल के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

अत्यधिक लोडिंग और प्रशासन की उदासीनता संबंधित प्रश्न

नाव पर अधिकतम कितने यात्री सवार हो सकते हैं?
जानकारी के अनुसार इंजनरहित नाव की क्षमता 60 से 70 यात्रियों की है।
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