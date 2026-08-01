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Siwan News राजकीय डिग्री महाविद्यालय परिसर में पौधरोपण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
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Siwan News नौतन के प्रखंड में विद्यालय के प्राचार्य एवं बर्सर ने मिलकर पर्यावरण संरक्षण के लिए फलदार पौधों का रोपण किया। उन्होंने जलवायु परिवर्तन के खतरों के प्रति जागरूकता बढ़ाने की अपील की, जिसमें कहा गया कि बढ़ती गर्मी और बारिश की कमी का मुख्य कारण पेड़ों की कटाई और जल का दुरुपयोग है। सभी को पौधारोपण में भाग लेने के लिए प्रेरित किया गया।

Siwan News राजकीय डिग्री महाविद्यालय परिसर में पौधरोपण

Siwan News नौतन, एक संवाददाता। प्रखंड के को प्राचार्य प्रोफेसर डाक्टर शमशाद अहमद व बर्सर डाक्टर सत्येंद्र कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से विद्यालय परिसर में दर्जनों फलदार पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण एवं संतुलन बनाने के लिए प्रकृति से सच्चे मन से जुड़ने की अपील की। विगत कुछ वर्षों से औसतन बारिश कम हो रही है। गर्मी के मौसम में अत्यधिक गर्मी पड़ रही है। इस तरह से मौसम में परिवर्तन से जलवायु परिवर्तन के आसार भी नजर आ रहे है। इन सब का मुख्य कारण बड़े पैमाने पर पेड़ों व वनों की कटाई, जल का दुरुपयोग एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करना है।

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अगर अभी हम सजग नहीं हुए तो हमारी आने वाली पीढ़ियां और भी ज्यादा खतरे में आ जाएंगी। और इस भयानक प्राकृतिक परिवर्तन और इसके दुष्प्रभाव के लिए अपने पूर्वजों को कोसेंगी। इसलिए हम सभी की जिम्मेदारी बनती है कि हम स्वयं अपने लिए और आने वाले पीढ़ियों के लिए पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयास करें। जिससे कि हमें हमारी आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ हवा स्वच्छ पानी और स्वच्छ वातावरण मिल सके। उन्होंने महाविद्यालय के सभी कर्मचारी व छात्रों से एक पोधा लगाने का अपील किया।

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