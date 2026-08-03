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Siwan News इमरजेंसी वार्ड में बढ़ रहे मरीज, डॉक्टर व स्वास्थ्यकर्मियों की कमी से बढ़ा कार्यभार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
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Siwan News सीवान, निज प्रतिनिधि। सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में इन दिनों मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बढ़ते दबाव को देखते हुए अस्पताल में बेडों की संख्या पहले की अपेक्षा बढ़ाई गई है, लेकिन...

Siwan News इमरजेंसी वार्ड में बढ़ रहे मरीज, डॉक्टर व स्वास्थ्यकर्मियों की कमी से बढ़ा कार्यभार

Siwan News सीवान, निज प्रतिनिधि। सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में इन दिनों मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बढ़ते दबाव को देखते हुए अस्पताल में बेडों की संख्या पहले की अपेक्षा बढ़ाई गई है, लेकिन डॉक्टरों व स्वास्थ्यकर्मियों की संख्या में वृद्धि नहीं होने से उपचार व्यवस्था पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। सीमित संसाधनों के बीच चिकित्सक और स्वास्थ्यकर्मी मरीजों को इलाज उपलब्ध कराने में जुटे हैं। अस्पताल से मिली जानकारी के अनुसार इमरजेंसी वार्ड की प्रत्येक पाली में एक एमबीबीएस चिकित्सक, एक आयुष चिकित्सक, दो जीएनएम व चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की ड्यूटी लगाई जाती है। वहीं, प्रत्येक पाली में 70 से अधिक मरीज इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। इनमें सड़क दुर्घटना, मारपीट, सर्पदंश, सांस लेने में तकलीफ सहित अन्य गंभीर बीमारियों के मरीज शामिल रहते हैं। मरीजों की बढ़ती संख्या के कारण उपलब्ध चिकित्सकों व स्वास्थ्यकर्मियों पर कार्यभार लगातार बढ़ रहा है। स्वास्थ्यकर्मियों को मरीजों की जानकारी रजिस्टर, ऑनलाइन पोर्टल पर विवरण दर्ज करना, मरहम-पट्टी, व अन्य आवश्यक कार्य भी करने पड़ते हैं। ऐसे में कई बार एक साथ अधिक मरीज आने पर उपचार प्रक्रिया प्रभावित होती है। अस्पताल कर्मियों का कहना है कि सीमित मानव संसाधन के बावजूद मरीजों को बेहतर उपचार देने का प्रयास किया जा रहा है。

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संसाधनों की कमी

200 स्वीकृत पदों के विरुद्ध केवल 50 जीएनएम कार्यरत अस्पताल सूत्रों के अनुसार मॉडल सदर अस्पताल में जीएनएम के करीब 200 पद स्वीकृत हैं, जबकि वर्तमान में केवल 50 जीएनएम ही कार्यरत हैं। स्वीकृत पदों की तुलना में उपलब्ध कर्मियों की संख्या काफी कम होने के कारण सभी वार्डों में मानक के अनुरूप ड्यूटी लगाना संभव नहीं हो पा रहा है। ऐसे में नर्सिंग के छात्र भी इमरजेंसी वार्ड में मरीजों की देखभाल व स्वास्थ्यकर्मियों की सहायता कर रहे हैं।

अधिकारिक बयान

क्या कहते हैं अस्पताल अधीक्षक सदर अस्पताल के अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार सिंह ने बताया कि अस्पताल में डॉक्टरों व स्वास्थ्यकर्मियों की कमी है। जीएनएम के 200 स्वीकृत पदों के मुकाबले केवल 50 जीएनएम उपलब्ध हैं। इन्हीं के माध्यम से सभी सेवाओं का संचालन किया जा रहा है। बताया कि इमरजेंसी वार्ड की प्रत्येक पाली में एक एमबीबीएस तथा एक आयुष चिकित्सक की ड्यूटी लगाई जाती है और उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है。

सामान्य प्रश्न

इमरजेंसी वार्ड में मरीजों की संख्या क्यों बढ़ रही है?
इमरजेंसी वार्ड में मरीजों की संख्या सड़क दुर्घटना, मारपीट, सर्पदंश, और सांस लेने में तकलीफ सहित अन्य गंभीर बीमारियों के कारण बढ़ रही है।
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