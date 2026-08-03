Siwan News इमरजेंसी वार्ड में बढ़ रहे मरीज, डॉक्टर व स्वास्थ्यकर्मियों की कमी से बढ़ा कार्यभार

Siwan News सीवान, निज प्रतिनिधि। सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में इन दिनों मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बढ़ते दबाव को देखते हुए अस्पताल में बेडों की संख्या पहले की अपेक्षा बढ़ाई गई है, लेकिन डॉक्टरों व स्वास्थ्यकर्मियों की संख्या में वृद्धि नहीं होने से उपचार व्यवस्था पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। सीमित संसाधनों के बीच चिकित्सक और स्वास्थ्यकर्मी मरीजों को इलाज उपलब्ध कराने में जुटे हैं। अस्पताल से मिली जानकारी के अनुसार इमरजेंसी वार्ड की प्रत्येक पाली में एक एमबीबीएस चिकित्सक, एक आयुष चिकित्सक, दो जीएनएम व चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की ड्यूटी लगाई जाती है। वहीं, प्रत्येक पाली में 70 से अधिक मरीज इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। इनमें सड़क दुर्घटना, मारपीट, सर्पदंश, सांस लेने में तकलीफ सहित अन्य गंभीर बीमारियों के मरीज शामिल रहते हैं। मरीजों की बढ़ती संख्या के कारण उपलब्ध चिकित्सकों व स्वास्थ्यकर्मियों पर कार्यभार लगातार बढ़ रहा है। स्वास्थ्यकर्मियों को मरीजों की जानकारी रजिस्टर, ऑनलाइन पोर्टल पर विवरण दर्ज करना, मरहम-पट्टी, व अन्य आवश्यक कार्य भी करने पड़ते हैं। ऐसे में कई बार एक साथ अधिक मरीज आने पर उपचार प्रक्रिया प्रभावित होती है। अस्पताल कर्मियों का कहना है कि सीमित मानव संसाधन के बावजूद मरीजों को बेहतर उपचार देने का प्रयास किया जा रहा है。