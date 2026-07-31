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Siwan News बढ़ते जलस्तर पर प्रशासन की नजर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
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Siwan News दरौली में सरयू नदी के जलस्तर में वृद्धि के बाद प्रशासन ने सतर्कता बरती है। तटीय क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया है, और संभावित कटाव वाले गांवों के लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। आपदा प्रबंधन विभाग भी स्थिति पर नजर रख रहा है।

Siwan News बढ़ते जलस्तर पर प्रशासन की नजर

Siwan News दरौली। सरयू नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के बाद प्रशासन सतर्क हो गया है। तटीय क्षेत्रों में लगातार निगरानी की जा रही है। अंचल प्रशासन ने संभावित कटाव वाले गांवों का निरीक्षण किया और लोगों से सतर्क रहने की अपील की। आपदा प्रबंधन विभाग भी स्थिति पर नजर बनाए हुए है।

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