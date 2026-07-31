Siwan News बढ़ते जलस्तर पर प्रशासन की नजर
Siwan News दरौली में सरयू नदी के जलस्तर में वृद्धि के बाद प्रशासन ने सतर्कता बरती है। तटीय क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया है, और संभावित कटाव वाले गांवों के लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। आपदा प्रबंधन विभाग भी स्थिति पर नजर रख रहा है।
Siwan News दरौली। सरयू नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के बाद प्रशासन सतर्क हो गया है। तटीय क्षेत्रों में लगातार निगरानी की जा रही है। अंचल प्रशासन ने संभावित कटाव वाले गांवों का निरीक्षण किया और लोगों से सतर्क रहने की अपील की। आपदा प्रबंधन विभाग भी स्थिति पर नजर बनाए हुए है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।