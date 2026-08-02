Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Siwan News कृषि फॉर्म की बिजली कटने से फसलों के बीज सूखने के कगार पर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
Follow us on Google News
share

Siwan News गुठनी में कृषि फार्म में बिजली सप्लाई पूरी तरह ठप हो गई है, जिसके कारण कई फसलें सूखने के कगार पर हैं। बिजली कंपनी ने बताया कि भवन निर्माण के कारण सप्लाई काटी गई थी। कृषि विभाग ने कई बार शिकायत की, लेकिन समस्या का समाधान नहीं किया गया।

Siwan News कृषि फॉर्म की बिजली कटने से फसलों के बीज सूखने के कगार पर

Siwan News गुठनी, एक संवाददाता। प्रखंड मुख्यालय स्थित कृषि फार्म में बिजली सप्लाई पूरी तरह ठप हो जाने से कई तरह की खेती सूखने के कगार पर है। इससे राज्य सरकार को काफी नुकसान होने की उम्मीद है। कृषि विभाग के प्रक्षेत्र प्रभारी गुठनी नित्यानंद तिवारी से प्रखंड मुख्यालय में बन रहे मॉडर्न भवन के कारण बिजली कंपनी ने कृषि फार्म का बिजली सप्लाई काट दिया था।

बिजली सप्लाई को बहाल करने के प्रयास

कृषि विभाग को बताया था कि इसको अल्टरनेट व्यवस्था के तहत कृषि फार्म को बिजली सप्लाई दी जाएगी। भवन निर्माण हो जाने के बाद इसे दूसरे रूट से बिजली सप्लाई मिलने लगेगी। 6 महीने बीत जाने के बाद भी बिजली कंपनी द्वारा कृषि फार्म को ना तो वैकल्पि व्यवस्था के तहत बिजली व्यवस्था उपलब्ध कराई गई। न ही किसी तरह की सप्लाई को चालू किया गया। प्रक्षेत्र प्रभारी ने बताया कि कृषि प्रक्षेत्र गुठनी में बीज उत्पादन के लिए कोदो एक हेक्टेयर, मडुआ एक हेक्टेयर, धान दो हेक्टेयर और कुलथी एक हेक्टेयर का बीज भूमि में लगाई गई है। इसका बीज गुणवत्ता और जांच के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार की कई एजेंसियों को भेजी जाती है। बिजली नहीं रहने से जहां सिंचाई व्यवस्था प्रभावित हो रही है। कई महत्वाकांक्षी योजना भी बर्बाद होने के कगार पर है।

कृषि विभाग की शिकायतें

कृषि विभाग के प्रक्षेत्र प्रभारी नित्यानंद तिवारी ने बताया कि बिजली सप्लाई को बहाल करने के लिए विभाग को लिखित और मौखिक रूप से कई बार शिकायत भी की गई। कंपनी की मनमानी और लापरवाही से कृषि फार्म को काफी नुकसान हो रहा है। उन्होंने बताया कि पहली बार कई फसलों के बीजों की खेती विभाग द्वारा की गई है, जो सिंचाई के अभाव में सूखने के कगार पर है। लगातार पंपसेट चलाकर बीज को बचाया जा रहा है। क्या कहते बिजली कंपनी के जेई जेई अवनीश सिंह ने बताया कि इसके लिए भवन निर्माण के जेई और संवेदक से संपर्क किया गया है। भवन निर्माण की वजह से बिजली सप्लाई बहाल नहीं हुई है。

सामान्य प्रश्न

कृषि फार्म में बिजली सप्लाई ठप होने का कारण क्या है?
बिजली सप्लाई ठप होने का कारण प्रखंड मुख्यालय में बन रहे मॉडर्न भवन के कारण है।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Siwan News Siwan Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।