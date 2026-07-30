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Siwan News रघुनाथपुर समेत सात प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति में चुनाव की तैयारी शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
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Siwan News बिहार के रघुनाथपुर, सिसवन, हुसैनगंज, जीरादेई, दरौली, बड़हरिया और भगवानपुर हाट प्रखंडों में सब्जी उत्पादक सहकारी समितियों के चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। चुनाव के लिए 19 और 20 अगस्त को नामांकन होगा और 1 सितंबर को मतदान कराया जाएगा।

Siwan News रघुनाथपुर समेत सात प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति में चुनाव की तैयारी शुरू

Siwan News जिले के सात प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड में चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। जिले के रघुनाथपुर, सिसवन, हुसैनगंज, जीरादेई, दरौली, बड़हरिया व भगवानपुर हाट प्रखंड प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड में चुनाव होना है। इस संदर्भ में बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। चुनाव से पूर्व 19 व 20 अगस्त को नामांकन जबकि 1 सूत्रों सितंबर को मतदान होगा।

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चुनाव की प्रक्रिया

संयुक्त सचिव क्यूम अंसारी ने अधिसूचना जारी करते हुए बताया कि प्रखंड सब्जी उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड की प्रबंधकारिणी समिति का निर्वाचन कराने का निर्णय लिया गया है। निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र ई 1 में सूचना का प्रकाशन 3 अगस्त को किया जायेगा। इसे वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। मतगणना प्रक्रिया की निष्पक्षता व पारदर्शिता के दृष्टिकोण से ब्रजगृह को सील करने, खोलने, सील बंद मत पत्र की मत पेटिका को खोलने आदि की वीडियोग्राफी होगी। चुनाव को लेकर 3 सितंबर तक आदर्श आचार संहिता लागू रहेगी।

नामांकन और मतदान

डीसीओ सौरभ कुमार ने बताया कि 19 व 20 अगस्त को नामांकन सुबह 11 बजे से 3 बजे तक वहीं, 21 व 22 अगस्त को स्क्रूटनी 11 बजे दिन से पूर्वाहृ 3 बजे तक होगी। 25 अगस्त को प्रतीक चिन्ह आवंटित किया जायेगा। मतदान 1 सितंबर की सुबह 7 बजे से साढ़े 4 बजे तक वहीं, मतदान के उपरांत मतगणना होगी। 3 सितंबर को निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त हो जायेगी।

प्रश्नोत्तर

चुनाव के लिए नामांकन कब होगा?
19 व 20 अगस्त को नामांकन होगा।
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