Siwan News शिक्षा के माध्यम से बिहार बनेगा समृद्ध: मिथलेश तिवारी
Siwan News बड़हरिया में आयोजित अभिनंदन सह प्रतिभा सम्मान समारोह में शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी और जिला अध्यक्ष राहुल तिवारी का भव्य स्वागत किया गया। सेवानिवृत्त शिक्षकों और मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
Siwan News बड़हरिया, एक संवाददाता। प्रखंड के रामजानकी मंदिर मठ परिसर में आयोजित अभिनंदन सह प्रतिभा सम्मान समारोह में शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी और जिला ध्यक्ष राहुल तिवारी को अनुरंजन मिश्रा, अनिल गिरि, सुनील चंद्रवंशी सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं ने अंगवस्त्र और गदा देकर भव्य स्वागत किया। मेधावी छात्रों और सेवानिवृत शिक्षकों को सम्मानित किया। करबला बाजार और कुंडवा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। मंच संचालन पूर्व मंडल अध्यक्ष अधिवक्ता जेपी गौतम ने किया। स्वागत में मंडल अध्यक्ष मनोज कुशवाहा थे। वही थाना चौक पर भाजपा उपाध्यक्ष अनुरंजन मिश्रा और भाजपा जिला अध्यक्ष अतिपिछड़ा मंच के नेतृत्व में भाजपा कार्यकताओं ने लड्डू से तौला।
शिक्षा मंत्री का भाषण
शिक्षा मंत्री मिथलेश तिवारी ने कहा कि भाजपा के सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में एनडीए सरकार की। इस सरकार में बेटियों को बाहर शिक्षा के लिए नहीं जाना पड़ता है। सरकार ने मॉडल स्कूल खोलकर शिक्षा के क्षेत्र में अलख को जलाने का काम किया है। बिहार एक समृद्ध बिहार बनेगा और बिहार के घर घर के बच्चे शिक्षित होगा।
स्वागत गीत
सरस्वती विद्या मंदिर के बचियों ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया। वही शिक्षा मंत्री मिथलेश तिवारी के निर्देश पर बीईओ राजीव पांडे ने सेवानिवृत शिक्षक व मेधावी बच्चों को सम्मानित किया। मौके पर डीईओ राघवेंद्र प्रताप सिंह, डीपीओ स्थापना सैयद सज्जाद, बीईओ राजीव पांडेय, संतोष यादव, भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉ अनिल गिरि आदि थे।
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