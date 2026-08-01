Siwan News शराब मामले में गिरफ्तार तस्कर को भेजा गया जेल
Siwan News हसनपुरा में गुरुवार को पुलिस ने सरैया पुल के निकट शराब के धंधेबाज रत्नेश कुमार सिंह को गिरफ्तार किया। उसकी बाइक पर 200 एमएल की 179 पीस देसी शराब बरामद की गई। अभियुक्त को उत्पाद अधिनियम के तहत जेल भेज दिया गया।
Siwan News हसनपुरा, एक संवाददाता। एमएच नगर थाना क्षेत्र के सरैया पुल के समीप शराब बरामदगी मामले में गिरफ्तार धंधेबाज को शुक्रवार के दिन पुलिस ने जेल भेज दिया। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज थाना क्षेत्र के बैतालपुर निवासी रत्नेश कुमार सिंह है। इसको गुरुवार को डायल-112 की टीम द्वारा सरैया पुल के पास गश्त करने के दौरान पुलिस वाहन को देखते ही भागने का प्रयास कर रहा था। जहां उसकी बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गई। वहीं संदेह होने पर पुलिस ने उसकी तलाशी ली, जिसमें बाइक से उत्तर प्रदेश निर्मित 200 एमएल की 179 पीस देसी शराब, कुल 35.8 लीटर, बरामद हुई थी।
मौके पर शराब और बाइक को जब्त कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया था। थानाध्यक्ष ने बताया कि उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद शुक्रवार को जेल भेज दिया गया।
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