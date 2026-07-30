Siwan News दहेज को लेकर मारपीट का आरोप, पांच आरोपित
Siwan News नेहा कुमारी ने लक्ष्मीपुर गांव में दहेज के लिए अपने पति और ससुराल पक्ष के पांच लोगों पर मारपीट और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है। शादी के छह वर्ष बाद भी संतान न होने के कारण उसे प्रताड़ित किया जा रहा था। नेहा ने आरोप लगाया है कि ससुराल वालों ने उसे शारीरिक और मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया।
Siwan News मैरवा, एक संवाददाता। थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर गांव की नेहा कुमारी ने दहेज के लिए मारपीट की शिकायत थाने में किया है। अपने पति समेत ससुराल पक्ष के पांच लोगों पर दहेज की मांग को लेकर मारपीट और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है। नेहा कुमारी कहा है कि उसकी शादी छह वर्ष पूर्व लक्ष्मीपुर गांव के रामचंद्र यादव के पुत्र रंजेश यादव के साथ हुई थी। शादी के बाद अब तक उसकी कोई संतान नहीं हुई है। इसी बात को लेकर ससुराल पक्ष के लोग उसे प्रताड़ित करते रहे है।
पुलिस जांच
पीड़िता ने आवेदन में आरोप लगाया है कि पति रंजेश यादव, ससुर रामचंद्र यादव, सास बेबी देवी, देवर मिथिलेश यादव तथा ननद कुसुम कुमारी ने मिलकर उसे कमरे में बंद कर बेरहमी से पिटाई किया। दहेज में पचास हजार नकद और एक मोटरसाइकिल की मांग की जाती रही है। इसके पूरा नहीं होने पर उसके साथ लगातार मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न किया जा रहा है। संतान नहीं होने की बात कहकर उसे बार-बार बांझ कहकर ताना दिया जाता था। विरोध करने दौरान उसके शरीर पर मारपीट से कई जगह चोट के निशान हैं। उसे जान से मारने की भी कोशिश की जा रही है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई हैं。
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