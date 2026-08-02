Siwan News सीवान: सदर अस्पताल के दंत, ईएनटी, मानसिक सहित पांच विभागों में डॉक्टर नहीं

Siwan News सीवान के सदर अस्पताल को मॉडल अस्पताल के रूप में विकसित किया गया है, लेकिन कई विभागों में डॉक्टरों की कमी के कारण मरीजों को ठीक से इलाज नहीं मिल पा रहा है। शनिवार को दंत, ईएनटी, मेडिसिन, स्कीन और मानसिक रोग विभाग में डॉक्टर नहीं थे। इससे मरीजों को निराश होकर वापस लौटना पड़ा।

Siwan News सीवान, निज प्रतिनिधि। जिले के सदर अस्पताल को मॉडल अस्पताल के रूप में विकसित किए जाने के बावजूद कई महत्वपूर्ण विभागों में डॉक्टरों की कमी है। इस कारण मरीजों को यहां समुचित इलाज नहीं मिल पा रहा है। शनिवार को दंत, ईएनटी, मेडिसिन, स्कीन व मानसिक रोग विभाग में डॉक्टरों के नहीं होने से इन विभागों की ओपीडी सेवाएं प्रभावित रहीं। इलाज के लिए पहुंचे मरीजों को निराश होकर वापस लौटना पड़ा या निजी अस्पतालों का रुख करना पड़ा। जानकारी के अनुसार, सदर अस्पताल में इन विभागों में फिलहाल नियमित चिकित्सकों की तैनाती नहीं है। इसके कारण प्रतिदिन बड़ी संख्या में आने वाले मरीजों को उपचार के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शनिवार को भी कई मरीज दंत, कान-नाक-गला, त्वचा तथा मानसिक रोग संबंधी समस्याओं के इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे, लेकिन संबंधित विभाग बंद मिलने से इन्हें बिना इलाज लौटना पड़ा। मरीजों और इनके परिजनों ने बताया कि मॉडल अस्पताल का दर्जा मिलने के बावजूद विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता नहीं होने से लोगों को निजी क्लीनिकों में महंगा इलाज कराने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।

लेबर रूम में भी ड्यूटी पर नहीं पहुंचीं डॉक्टर इधर, शनिवार को लेबर रूम की व्यवस्था भी प्रभावित रही। रोस्टर के अनुसार लेबर रूम में डॉ. पल्लवी कुमारी की ड्यूटी निर्धारित थी, लेकिन उनके अचानक अस्वस्थ हो जाने के कारण वे अस्पताल नहीं पहुंच सकीं। ऐसी स्थिति में महिला ओपीडी की जिम्मेदारी संभाल रहीं डॉ. पल्लवी नित्या ने अतिरिक्त दायित्व निभाते हुए महिला ओपीडी के साथ-साथ लेबर रूम की सेवाओं का भी संचालन किया। दोनों स्थानों पर मरीजों को आवश्यक चिकित्सीय सेवाएं उपलब्ध कराईं। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि चिकित्सकों की कमी की जानकारी वरीय अधिकारियों को दी जा चुकी है। विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति होने तक संबंधित विभागों की सेवाएं सुचारु रूप से संचालित कर पाना संभव नहीं है।

क्या कहते हैं अस्पताल अधीक्षक इस संबंध में सदर अस्पताल के अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार सिंह ने बताया कि दंत, ईएनटी, मेडिसिन, स्कीन व मानसिक रोग विभाग में फिलहाल डॉक्टर उपलब्ध नहीं हैं। इस वजह से इन विभागों में मरीजों को उपचार नहीं मिल पा रहा है। इन्होंने कहा कि शनिवार को लेबर रूम में डॉ. पल्लवी कुमारी के अस्वस्थ होने के कारण डॉ. पल्लवी नित्या को अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई, इन्होंने दोनों विभागों का सफलतापूर्वक संचालन किया।