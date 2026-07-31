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Siwan News पहली सोमवारी को डीएम ने किया मंदिर परिसर का निरीक्षण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
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Siwan News गुठनी में डीएम विवेक रंजन मैत्रेय ने बाबा हंसनाथ मंदिर का निरीक्षण किया। उन्होंने सोमवार को आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एसडीपीओ, सीओ और थानाध्यक्ष को तैयारी रखने का निर्देश दिया। सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे, और भिड़ को नियंत्रित करने के उपायों पर चर्चा की गई।

Siwan News पहली सोमवारी को डीएम ने किया मंदिर परिसर का निरीक्षण

Siwan News गुठनी, एक संवाददाता। प्रखंड के सोहगरा धाम में गुरुवार की दोपहर डीएम विवेक रंजन मैत्रेय ने बाबा हंसनाथ मंदिर का निरीक्षण किया। और यहां सोमवार को आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ पर निगरानी रखने का एसडीपीओ, सीओ और थानाध्यक्ष को पूरी तरह तैयारी रहने का सख्त निर्देश दिया। उन्होंने अपने निरीक्षण के दौरान ड्रॉप गेट का निर्माण, सुरक्षा व्यवस्था, मंदिर में पर्याप्त रौशनी, गर्भ गृह में हवादार व्यवस्था, मजिस्ट्रेट की तैनाती, भिड़ को नियंत्रित करने, सीसीटीवी कैमरों को सही करने, चेन स्नेचर के लिए रणनीति, समिति के सदस्यों के साथ गहनता से विचार विमर्श किया। उनका स्पष्ट कहना था की किसी भी तरह से भिड़ को नियंत्रित कर आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

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मौके पर एसडीपीओ गौरी कुमारी, डीएसपी विजय कुमार, सीओ डॉ विकास कुमार, थानाध्यक्ष सुनील कुमार मौजुद थे।

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