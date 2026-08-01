Siwan News तीन पैक्सों के गोदामों के सत्यापन व एफआईआर का आदेश

Siwan News सीवान में खरीफ विपणन मौसम 2025-26 के तहत धान अधिप्राप्ति से संबंधित सीएमआर आपूर्ति में लापरवाही पर जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। जिला पदाधिकारी ने संबंधित समितियों के गोदामों का सत्यापन कराने और अनियमितता पर FIR दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। सभी अधिकारियों को 31 जुलाई तक CMR की शत-प्रतिशत आपूर्ति सुनिश्चित करने का भी आदेश दिया गया है।

Siwan News सीवान, हिसं.। खरीफ विपणन मौसम 2025-26 के तहत धान अधिप्राप्ति से संबंधित कस्टम मिल्ड राइस (सीएमआर) आपूर्ति में लापरवाही पर जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है।

लापरवाही पर जिला प्रशासन का कड़ा रुख शुक्रवार को जिला पदाधिकारी ने सीएमआर आपूर्ति की समीक्षा के दौरान पाया कि कुछ पैक्स committees द्वारा जानबूझकर अपेक्षित प्रगति नहीं की जा रही है। इस पर नाराजगी जताते हुए संबंधित समितियों के गोदामों का भौतिक सत्यापन कराने और अनियमितता मिलने पर अध्यक्ष एवं प्रबंधक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया गया है।

समितियां निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप नहीं डीएम ने बताया कि विभाग द्वारा सीएमआर आपूर्ति की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई थी। इसके बावजूद कुछ समितियां निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप सीएमआर उपलब्ध नहीं करा सकीं। समीक्षा में हरदिया पैक्स (पचरुखी), बहुआ पैक्स (जीरादेई) और नरेन्द्रपुर पैक्स (रघुनाथपुर) में सीएमआर आपूर्ति लंबित पाई गई।

भौतिक सत्यापन और कार्रवाई आंकड़ों के अनुसार, तीनों पैक्सों ने कुल 1182.30 मीट्रिक टन धान की खरीद की थी, जिसके बदले 801.88 मीट्रिक टन सीएमआर की आपूर्ति की जानी थी। अब तक राज्य खाद्य निगम को केवल 464 मीट्रिक टन सीएमआर ही उपलब्ध कराया गया है, जबकि 308.88 मीट्रिक टन सीएमआर की आपूर्ति अभी भी शेष है। जिला पदाधिकारी ने रघुनाथपुर, पचरुखी और जीरादेई के सहकारिता प्रसार पदाधिकारियों को संबंधित पैक्सों के गोदामों का तत्काल भौतिक सत्यापन करने का निर्देश दिया है।

अवशेष धान के गबन का मामला सत्यापन के दौरान यदि गोदाम में धान उपलब्ध मिलता है तो यह स्पष्ट किया जाएगा कि उसके अनुरूप सीएमआर की आपूर्ति अब तक क्यों नहीं की गई। वहीं यदि गोदाम में धान कम या बिल्कुल नहीं पाया जाता है तो संबंधित पैक्स के अध्यक्ष और प्रबंधक के खिलाफ अवशेष धान के समतुल्य राशि के गबन का मामला स्थानीय थाने में दर्ज कराना होगा।

अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी डीएम ने यह भी स्पष्ट किया है कि पचरुखी और जीरादेई के स्थानांतरित सहकारिता प्रसार पदाधिकारियों को एक अगस्त से कार्यमुक्त किया जाना है, लेकिन उनसे पहले निर्धारित कार्रवाई पूरी करना अनिवार्य होगा। प्राथमिकी दर्ज होने की स्थिति में उसकी थाना एवं कांड संख्या तत्काल जिला कार्यालय को उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि यदि निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो संबंधित सहकारिता प्रसार पदाधिकारियों के विरुद्ध धान अधिप्राप्ति जैसी महत्वपूर्ण योजना में लापरवाही एवं अनियमितता बरतने के आरोप में विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सभी संबंधित अधिकारियों को 31 जुलाई तक शत-प्रतिशत सीएमआर आपूर्ति सुनिश्चित कराने का निर्देश भी दिया गया है।