Siwan News एनएच-331 पर हादसों पर ब्रेक लगाने के लिए कवायद तेज, डीएम ने दिए निर्देश

Siwan News भगवानपुरहाट में एनएच-331 पर सड़क दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन सक्रिय हो गया है। जिलाधिकारी विवेक कुमार मैत्रेय ने दुर्घटनास्थलों का निरीक्षण किया और सड़क सुरक्षा के लिए विभिन्न उपायों की समीक्षा की। स्थानीय लोगों को प्रशासन की कार्रवाई से उम्मीद है कि सड़क पर सुरक्षा बढ़ाई जाएगी।

Siwan News भगवानपुरहाट , एक संवाददाता। एनएच-331 पर लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन सक्रिय हो गया है। जिलाधिकारी विवेक कुमार मैत्रेय ने रविवार को भगवानपुर हाट प्रखंड के विभिन्न दुर्घटनास्थलों का निरीक्षण किया और सड़क सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने नगवां गांव पहुंचकर ट्रक की चपेट में आने से जान गंवाने वाले स्व. बलिराम सिंह के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी तथा घटना की विस्तृत जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए त्वरित और समन्वित कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

सांसद ने जताई थी चिंता जानकारी के अनुसार, शनिवार की देर शाम सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र के सारीपट्टी और नगवां गांव पहुंचे थे। यहां उन्होंने हाल के दिनों में सड़क हादसों में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान सांसद ने जिलाधिकारी विवेक कुमार मैत्रेय से मोबाइल पर बातचीत कर एनएच-331 पर अनियंत्रित वाहनों के कारण लगातार हो रही दुर्घटनाओं पर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सड़क सुरक्षा के लिए तत्काल प्रभावी कदम उठाने का आग्रह किया। सांसद के अनुरोध के बाद जिलाधिकारी ने स्वयं मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया।

सड़क किनारे पेड़ों की डालियां निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने हिलसड़ तक एनएच-331 के किनारे सड़क पर फैली पेड़ों की डालियों, कई स्थानों पर जर्जर सड़क की स्थिति, तेज रफ्तार से गुजर रहे ट्रकों तथा भारी वाहनों द्वारा प्रेशर हॉर्न के अंधाधुंध इस्तेमाल का निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर मौजूद डीएफओ एवं अन्य संबंधित अधिकारियों को सड़क किनारे बाधा बन रही डालियों की तत्काल छंटाई कराने, सड़क सुरक्षा के आवश्यक मानकों को लागू करने तथा दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण के लिए संयुक्त कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

स्थानीय लोगों में जगी कार्रवाई की उम्मीद निरीक्षण के दौरान उप विकास आयुक्त अमिताभ कुमार, भाजपा जिलाध्यक्ष रंजीत कुमार, मंडल अध्यक्ष दिवाकर दुबे, रोहित श्रीवास्तव, पुष्पेंद्र पांडेय, ओम प्रकाश सिंह समेत कई जनप्रतिनिधि एवं प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। स्थानीय लोगों ने प्रशासन के इस कदम का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई कि अब सड़क सुरक्षा को लेकर ठोस पहल होगी और लगातार हो रही दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सकेगा।

छह माह में आधा दर्जन लोगों की जा चुकी है जान स्थानीय लोगों के अनुसार पिछले छह माह के दौरान एनएच-331 पर अनियंत्रित वाहनों की चपेट में आने अथवा अन्य सड़क दुर्घटनाओं में करीब आधा दर्जन लोगों की मौत हो चुकी है। लगातार हो रहे हादसों से क्षेत्र के लोगों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि तेज रफ्तार, सड़क की खराब स्थिति और सुरक्षा उपायों की कमी के कारण यह मार्ग दुर्घटनाओं का केंद्र बनता जा रहा है।

सुरक्षा उपायों पर रहेगा प्रशासन का फोकस भाजपा जिलाध्यक्ष रंजीत कुमार ने बताया कि सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने इस गंभीर मुद्दे को प्राथमिकता देते हुए जिलाधिकारी से सड़क सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाने का आग्रह किया था। अब जिलाधिकारी के निरीक्षण के बाद लोगों को उम्मीद है कि सड़क किनारे अतिक्रमण और बाधाओं को हटाने, पेड़ों की छंटाई, यातायात नियंत्रण, गति सीमा का पालन तथा भारी वाहनों की निगरानी जैसे उपायों पर तेजी से काम होगा, जिससे भविष्य में हादसों की संख्या कम की जा सकेगी।