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Siwan News सावन माह के पहले दिन बम-बम भोले के जयकारे के साथ जलाभिषेक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
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Siwan News श्रावण महीने के पहले दिन सभी शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। भक्तों ने जल, दूध और गंगाजल से भगवान शिव का जलाभिषेक किया। आचार्य ने सलाह दी कि इस माह में विशेष पूजा-अर्चना की जाए। सावन का पहला सोमवार 3 अगस्त को पड़ेगा।

Siwan News सावन माह के पहले दिन बम-बम भोले के जयकारे के साथ जलाभिषेक

Siwan News सीवान, हिन्दुस्तान संवाददाता। श्रावण मास के पहले दिन सभी शिवालयों में महादेव को जल चढ़ाने के लिए श्रद्धालु मंदिर का कपाट बंद होने तक पहुंचते रहे। अहले सुबह से ही शिव भक्त शिवालय पहुंचते रहे और बम-बम भोले के जयकारे के साथ शिव शंभु को जलाभिषेक व दुग्धाभिषेक के साथ पूजा-अर्चना करते रहे। इस दौरान हर-हर महादेव व बम-बम भोले के जयकारे से संपूर्ण वातावरण गूंज उठा।

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शिवालयों में भीड़ का दृश्य

बहरहाल, शहर के प्राचीन शिवालय पंचमुखी शिव मंदिर महादेवा समेत नया बाजार भावनाथ मंदिर, पंचमंदिरा शिव मंदिर, फलमंडी नर्मदेश्वर शिव मंदिर , शुक्ल टोली हनुमान मंदिर, शिवव्रत साह शिव मंदिर, रेलवे कॉलोनी, रेनुआ, कसेरा टोली व शांति वट वृक्ष समेत अन्य शिवालयों में श्रावण मास के पहले दिन गुरुवार को जलाभिषेक के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। पौ फटने के साथ ही हर-हर महादेव व बम-बम भोले के जयकारों से सभी शिवालय गूंज उठे। स्थानीय श्रद्धालुओं के साथ ही प्राचीन शिवालय बाबा महेन्द्रनाथ, बाबा हंसनाथ, जंगली बाबा, हरेराम राम बाबा मंदिर में यूपी व बंगाल से पहुंचे शिव भक्तों की लंबी कतारें ब्रह्म मुहूर्त से ही शिवालयों में लगनी शुरू हो गई थी। शिव भक्तों ने ऊ: नम: शिवाय का उच्चारण करते हुए शिवलिंग पर जल, दूध, गंगाजल, बेलपत्र, धतूरा, भांग व सफेद फूल अर्पित किए।

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आचार्य का उल्लेख

आचार्य पंडित उपेन्द्र पांडेय ने बताया कि श्रावण का महीना शिव-शंभु को प्रिय है, इसलिए भक्तों को श्रावण मास में शिव की विशेष रूप से आराधना करनी चाहिए। आचार्य ने बताया कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रुद्राभिषेक, सामूहिक शिवलिंग पूजन, बेलपत्र चढ़ाना,सावन सोमवार व्रत करना, महामृत्युजंय का जप व शिव पुराण कथा का श्रवण करना विषेष महत्व रखता है। आचार्य ने बताया कि सावन का पहला सोमवार 3 अगस्त को पड़ेगा। वहीं, सावन मास का समापन: 28 अगस्त शुक्रवार को होगा।

फूलों और फलों की बिक्री

श्रावण मास में फूल व फलों की बिक्री तेज श्रावण मास को लेकर शिवालयों के आस-पास काफी चहल-पहल रही, विशेषकर फूल दुकानेां पर। शहर के महादेवा शिव मंदिर, कचहरी दुर्गा मंदिर, रजिस्ट्री कचहरी काली मंदिर, बुढ़िया माई मंदिर, संतोषी माता मंदिर, हनुमान मंदिर आदि मंदिरों के समीप फूल विक्रेता दिन खुलने से पूर्व ही अपनी दुकान लगा दिए थे। बेलपत्र, भांग, धतूरा का पत्ता व फल, दूब, अकवन का फूल, माला व पत्ता, शमी पत्ता, भगवान शिव को प्रिय सफेद फूल, कनैल का फूल व धतूरा का फूल आदि की बिक्री जोरों पर रही। जल चढ़ाने शिवालय पहुंच रहे श्रद्धालु सभी पूजन सामग्रियों को एकत्रित कर मंदिर के गर्भगृह में जलाभिषेक के लिए प्रवेश कर रहे थे। इधर, श्रावण मास को लेकर फलों की बिक्री में उछाल है। केला, अमरुद, ख्रीरा, कोन, सेव, संतरा, नाशपाती आदि फल की बिक्री बढ़ गई है। वहीं श्रावण मास में सोमवार व्रत के लिए लोग मखाना, सिंघाड़ा का आटा, रामदाना, बादाम, शुद्ध घी समेत सूखा मेवा खरीदते रहे।

विशेष सलाह

पहले सोमवार को गंगाजल, दूध में काला तिल व दुर्वा से करें शिव का अभिषेक : डॉ. धनंजय दुबे इस वर्ष श्रवण नक्षत्र में श्रावण मास का आगमन हुआ है। यह अत्यंत दुर्लभ संयोग है। सावन जो भगवान शिव का महीना माना गया है, उसका स्वागत चन्द्रमा के नक्षत्र श्रवण में हो रहा है। इसा दिन चंद्रमा स्वयं मकर राशि में रहेंगे। वहीं, 28 अगस्त शुक्रवार को राहु का शतभिषा नक्षत्र में रहेगा जब श्रावण मास का समापन होगा। इस बार पूरे श्रावण मास में 4 सोमवार मिलेगा जो विशेष नक्षत्र में होगा और उनका अद्भुत लाभ जीवन में प्राप्त होगा। जिले के दरौंदा प्रखंड के कोथुआ सारंगपुर के ज्योतिषाचार्य डॉ. धनंजय दुबे ने बताया कि सावन कृष्ण पक्ष का प्रथम सोमवार उत्तराभाद्रपद नक्षत्र से आरंभ हो रहा है जो शनि का नक्षत्र है। पंचमी तिथि होने से अत्यंत कल्याणकारी है क्योंकि शनि के नक्षत्र में व इस नक्षत्र में सोमवार के दिन भगवान शिव का जलाभिषेक करना समस्त मनोकामना को पूर्ण करता है। जीवन के समस्त अड़चनों से मुक्ति देता है, कलह से, ऋण से, किसी भी प्रकार के शत्रु बाधा से मुक्ति देता है।

श्रावण सोमवार का महत्व

प्रथम सोमवार विशेष तौर पर जिनके व्यापार में कार्य में अत्यन्त बाधा उत्पन्न हो रही हो , उन लोगों के लिए जो ईमानदार सच्चे होते हुए भी दोषारोपण से ग्रस्त हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आचार्य ने बताया कि श्रावण माह के पहले सोमवार को श्रद्धालु भगवान शिव का गंगाजल, दूध में काला तिल व दुर्वा से अभिषेक करें, भगवन शिव को सफेद चंदल से लेपन करें। बेलपत्र व सफेद पुष्प भगवन शिव को समर्पित करें। सफ़ेद चंदन से भोजपत्र पर अपनी मनोकामना के साथ ॐ मृत्युंजय नमः लिख पर अपने घर में रखें। इससे भक्तों की मनोकामना अत्यंत शीघ्र पूर्ण होगी। अनेक प्रकार के बाधा से मुक्ति मिलेगी।

सामान्य प्रश्न

श्रावण मास का पहला सोमवार कब पड़ेगा?
श्रावण का पहला सोमवार 3 अगस्त को पड़ेगा।
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