Siwan News प्रथम सोमवारी को ले शिवालयों में उमड़ी भक्तों की भीड़
Siwan News हसनपुरा, एक संवाददाता।हसनपुरा, एक संवाददाता। सावन माह के पहले सोमवारी को ले प्रखंड व नगर पंचायत क्षेत्र के विभिन्न शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। हर-हर महादेव के उद्घोष के बीच श्रद्धालुओं ने...
Siwan News हसनपुरा, एक संवाददाता। सावन माह के पहले सोमवारी को ले प्रखंड व नगर पंचायत क्षेत्र के विभिन्न शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। हर-हर महादेव के उद्घोष के बीच श्रद्धालुओं ने शिवलिंग में जलाभिषेक कर सुख-समृद्धि की कामना की। नगर पंचायत हसनपुरा सहित प्रखंड क्षेत्र के सभी शिव मंदिरों में अहले सुबह से जलाभिषेक को लेकर श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गयी। श्रावण के पहले सोमवार को श्रद्धालुओं में काफी उत्साह दिखा जहां उसरी बुजुर्ग, हसनपुरा, अरंडा, गायघाट, लहेजी, सहुली, तेलकथू, रजनपुरा, पकड़ी, चांद परसा, अरजल, फलपुरा सहित अन्य गांव के शिवालयों में शिव भक्तों की भीड़ मिली। वहीं स्थानीय प्रशासन भी तैनात रही।
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