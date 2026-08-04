Siwan News ॐ नमः शिवाय व जय शिव के जयघोष से गूंजे क्षेत्र के शिवालय
Siwan News भगवानपुर हाट में सावन के पहले सोमवारी पर श्रद्धालुओं का विशाल जमावड़ा देखा गया। सभी शिवालयों में जलाभिषेक और पूजा-अर्चना के लिए लोग उमड़ पड़े। महिलाओं की संख्या अधिक रही, और कई ने सोमवारी का व्रत भी रखा।
Siwan News भगवानपुर हाट, एक संवाददाता। सावन महीने की पहली सोमवारी को प्रखंड क्षेत्र के सभी शिवालयों में जलाभिषेक व पूजा- अर्चना करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। अहले सुबह से हीं मंदिरों में घंटों की आवाज गूंजती रही। ॐ नमः शिवाय व जय शिव के जयघोष से क्षेत्र के शिवालय गूंज उठे। इस अवसर पर प्रखंड क्षेत्र के ब्रह्मस्थान गांव के महेश ब्रह्म स्थान मंदिर परिसर में अवस्थित श्री ब्रह्मेश्वरनाथ महादेव मंदिर में सोमवार की सुबह से हीं जलाभिषेक करने के लिए लोगों की भीड़ लग गई।
पूजा अर्चना का क्रम
वहीं, क्षेत्र के सभी शिवालयों में पूजा -अर्चना व जलाभिषेक करने के लिए अहले सुबह से लेकर दिनभर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। इस अवसर पर क्षेत्र के सबसे पुराने खैरवां शिव मंदिर, ब्रह्मस्थान बाजार स्थित शिव मंदिर, भगवानपुर मुख्यालय बाजार के शिव - दुर्गा मंदिर, पुराना बाजार स्थित शिव-दुर्गा मंदिर, भगवानपुर के शिव-काली मंदिर, सारीपट्टी शिव मंदिर, विष्णुधाम मंदिर भेड़वनियां, सोन्धानी, मछगरा दूबे टोला, मलमलिया, रामपुर दीघरी, सहसा, मुंदीपुर, बिठुना, महम्मदा सहित सभी गांवों के शिवालयों में जलाभिषेक करने तथा पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। लोगों ने पूजा-अर्चना कर सभी के खुशहाली की कामना की और मन्नतें मांगी। श्रद्धालुओं में महिलाओं की संख्या अधिक देखी गई। इस अवसर पर कई महिलाओं ने सोमवारी का व्रत भी रखा।
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।