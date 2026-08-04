Siwan News ॐ नमः शिवाय व जय शिव के जयघोष से गूंजे क्षेत्र के शिवालय

Siwan News भगवानपुर हाट, एक संवाददाता। सावन महीने की पहली सोमवारी को प्रखंड क्षेत्र के सभी शिवालयों में जलाभिषेक व पूजा- अर्चना करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। अहले सुबह से हीं मंदिरों में घंटों की आवाज गूंजती रही। ॐ नमः शिवाय व जय शिव के जयघोष से क्षेत्र के शिवालय गूंज उठे। इस अवसर पर प्रखंड क्षेत्र के ब्रह्मस्थान गांव के महेश ब्रह्म स्थान मंदिर परिसर में अवस्थित श्री ब्रह्मेश्वरनाथ महादेव मंदिर में सोमवार की सुबह से हीं जलाभिषेक करने के लिए लोगों की भीड़ लग गई।

पूजा अर्चना का क्रम

वहीं, क्षेत्र के सभी शिवालयों में पूजा -अर्चना व जलाभिषेक करने के लिए अहले सुबह से लेकर दिनभर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। इस अवसर पर क्षेत्र के सबसे पुराने खैरवां शिव मंदिर, ब्रह्मस्थान बाजार स्थित शिव मंदिर, भगवानपुर मुख्यालय बाजार के शिव - दुर्गा मंदिर, पुराना बाजार स्थित शिव-दुर्गा मंदिर, भगवानपुर के शिव-काली मंदिर, सारीपट्टी शिव मंदिर, विष्णुधाम मंदिर भेड़वनियां, सोन्धानी, मछगरा दूबे टोला, मलमलिया, रामपुर दीघरी, सहसा, मुंदीपुर, बिठुना, महम्मदा सहित सभी गांवों के शिवालयों में जलाभिषेक करने तथा पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। लोगों ने पूजा-अर्चना कर सभी के खुशहाली की कामना की और मन्नतें मांगी। श्रद्धालुओं में महिलाओं की संख्या अधिक देखी गई। इस अवसर पर कई महिलाओं ने सोमवारी का व्रत भी रखा।