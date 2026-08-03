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Siwan News पंच मंदिर दुर्गा मंदिर में श्रद्धालुओं ने की पूजा-अर्चना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
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Siwan News सीवान के बरहन पंचायत स्थित दुर्गा मंदिर में मंगलवार को बड़ी संख्या में भक्तों ने पूजा-अर्चना की। भक्तों ने माता दुर्गा के चरणों में फूल, नारियल और प्रसाद अर्पित कर सुख-समृद्धि की कामना की। मंदिर परिसर भक्ति के गीतों से गूंज उठा और श्रद्धालुओं ने पूरे विधि-विधान के साथ आराधना की।

Siwan News पंच मंदिर दुर्गा मंदिर में श्रद्धालुओं ने की पूजा-अर्चना

Siwan News सीवान। बरहन पंचायत स्थित पंच मंदिर दुर्गा मंदिर में मंगलवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा-अर्चना के लिए पहुंचे। सुबह से ही मंदिर परिसर में भक्तों की भीड़ लगी रही। श्रद्धालुओं ने माता दुर्गा के चरणों में फूल, नारियल और प्रसाद अर्पित कर परिवार की सुख-समृद्धि एवं शांति की कामना की। मंदिर परिसर भक्तिमय माहौल से गूंज उठा और श्रद्धालुओं ने पूरे विधि-विधान के साथ आराधना की।

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