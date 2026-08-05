Siwan News बरहन पंच मंदिर दुर्गा मंदिर में श्रद्धालुओं ने की पूजा-अर्चना
Siwan News सीवान के बरहन पंचायत में स्थित पंच मंदिर दुर्गा मंदिर में मंगलवार को भारी संख्या में श्रद्धालु पूजा-अर्चना के लिए एकत्र हुए। भक्तों ने मां दुर्गा के चरणों में फूल, नारियल और प्रसाद अर्पित किया, एवं परिवार की सुख-समृद्धि और शांति की कामना की। भक्तिमय माहौल में मंदिर परिसर गूंज उठा।
Siwan News सीवान। बरहन पंचायत स्थित पंच मंदिर दुर्गा मंदिर में मंगलवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा-अर्चना के लिए पहुंचे। सुबह से ही मंदिर परिसर में भक्तों की भीड़ लगी रही। श्रद्धालुओं ने माता दुर्गा के चरणों में फूल, नारियल और प्रसाद अर्पित कर परिवार की सुख-समृद्धि एवं शांति की कामना की। मंदिर परिसर भक्तिमय माहौल से गूंज उठा और श्रद्धालुओं ने पूरे विधि-विधान के साथ आराधना की।
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