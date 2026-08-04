Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Siwan News सोहगरा: सावन के पहले सोमवार पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सीवान
Follow us on Google News
share

Siwan News गुठनी,एक संवाददाता। सावन माह के पहले सोमवार को बाबा हंसनाथ मंदिर में जलाभिषेक के लिए भारी भीड़ उमड़ी। हजारों श्रद्धालुओं ने हर हर महादेव के नारे लगाते हुए जलाभिषेक किया। स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा और सुविधाएं सुनिश्चित की। चकरी सिद्ध गुफा योगाश्रम में भी करीब 70,000 श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया।

Siwan News सोहगरा: सावन के पहले सोमवार पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

Siwan News गुठनी,एक संवाददाता। प्रखंड के सोहगरा स्थित बाबा हंसनाथ मंदिर में सावन माह के पहले सोमवार को लेकर बाबा हंसनाथ मंदिर में जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओ की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। जहां सोमवार को बाबा हंसनाथ मंदिर में पूजा अर्चना और आरती के बाद लोगो को जलाभिषेक करने की अनुमति मिल गई। इसके बाद सोहगरा में पहुंचे हजारों लोगो ने हर हर महादेव के नारे लगाते हुए बाबा हंसनाथ पर जलाभिषेक किया।

ये भी पढ़ें:Purnia News: सावन की पहली सोमवारी पर शिवालयों में उमड़ी आस्था

श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था

इस दौरान आए श्रद्धालुओं के हर हर महादेव और जय शिव शंभू के नारे से मानो पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। मंदिर समिति और युवाओं द्वारा आने वाले लोगों को कोई असुविधा न हो इसका विशेष ख्याल रखा था। उनके लिए स्वच्छ पेयजल, ठहरने की व्यवस्था, शौचालय, बिजली, जलपान की व्यवस्था की गई थी। वहीं, स्थानीय प्रशासन ने दूसरे दिन भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू किया गया। उन्होंने आने वाले श्रद्धालुओं को जलाभिषेक के लिए सुरक्षित व्यवस्था किया। जबकि, मंदिर समिति और युवाओं द्वारा भी मंदिर परिसर में साफ सफाई और लोगो को जलपान कराया गया।

ये भी पढ़ें:Chakradharpur News: महादेवशाल धाम में 50 हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक

पुलिस की सजगता

मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अलर्ट दिखी पुलिस सोहगरा में सावन के पहले सोमवार को लेकर स्थानीय प्रशासन और पुलिस पूरी तरह सजग रहें। इसकी कमान खुद मैरवा प्रभाग के इंस्पेक्टर रत्नेश कुमार वर्मा ने संभाला। उनके नेतृत्व में पुलिस टीम मंदिर और आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी। सोमवार की सुबह से ही पुलिस सभी ड्रॉप गेटों, मुख्य मार्ग, मुख्य दरवाजे, निकास द्वार, पर सजग दिखाई दिए। जहां खुद थानाध्यक्ष सुनील कुमार अन्य पुलिस कर्मियों के साथ भीड़ को नियंत्रित करते दिखे।

चकरी सिद्ध गुफा योगआश्रम पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

दरौली प्रखंड मुख्यालय के चकरी स्थित सिद्ध गुफ़ा योगाश्रम में सोमवार को श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। यहां ऐतिहासिक मंदिर परिसर में सावन महीने के पहले सोमवार को श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। सिद्ध गुफा योगाश्रम के महंथ रघुनाथ दास ने बताया कि करीब 70 हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। उन्होंने बताया कि पूरे सावन महीने में श्रद्धालु, रूद्राभिषेक, पूजा अर्चना, कथा, धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। जिनको मंदिर प्रबंधन की तरफ से सहयोग किया जाता है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

बाबा हंसनाथ मंदिर में जलाभिषेक के लिए कितने श्रद्धालु आए थे?
हजारों श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए बाबा हंसनाथ मंदिर में आए थे।
ये भी पढ़ें:पहली सोमवारी को बाबा रत्नेश्वर नाथ धाम में उमड़ा आस्था का सैलाब
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Siwan News Siwan Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।